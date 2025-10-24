Carpintero murió al caer al vacío en proyecto de túnel Hudson Yards, Nueva York

Un carpintero que trabajaba en el túnel del río Hudson (Hudson Yards Gateway Project) falleció tras una caída de 50 pies (15 metros) ayer en Manhattan (NYC).

La víctima no identificada, un carpintero sindicalizado de New York Concrete Corp., cayó cerca de W. 30th St. y 11th Ave. en Hudson Yards poco antes de las 9 a.m. del jueves, cuando trabajaba en la tercera sección del revestimiento de hormigón de Hudson Yards Concrete Casing, una gran cámara subterránea que conectará la estación Penn con dos nuevos tubos ferroviarios bajo el río Hudson, detalló Daily News.

La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció, informó un portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). “La Comisión de Desarrollo de Gateway, Amtrak y empresas relacionadas expresan sus más sinceras condolencias a la familia del trabajador”, declararon en un comunicado conjunto. “Acompañamos a sus seres queridos en estos momentos difíciles”.

Fue el segundo trabajador que muere al caer en Manhattan esta semana. Previamente, el domingo un hispano limpiador de ventanas cayó más de 70 pies (21 metros) al romperse su arnés de seguridad mientras trabajaba en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Columbia en Washington Heights.

La sección del revestimiento se está construyendo en una zanja profunda al oeste de 11th Ave. El jefe del batallón del Departamento de Bomberos de Nueva York, Anthony Romano, informó a la prensa que el hombre fue encontrado en el fondo del pozo de construcción. “El trabajador de la construcción trabajaba aproximadamente a 50 pies (15 metros) de altura en el muro norte. Era un muro de cimentación que se vertió ayer. Desconocemos cómo ni por qué se cayó”.

Todos los trabajos en el revestimiento de hormigón se suspendieron mientras se investiga el incidente. “No hay palabras suficientes para expresar el dolor y la tristeza que todos sentimos”, declaró Paul Capurso, secretario ejecutivo-tesorero del Consejo de Carpinteros del Distrito de Nueva York (NYCDCC), en un comunicado.

“Era más que un carpintero”, afirmó Capurso, sin identificar al fallecido. “Era parte de nuestra familia, un hermano que nos acompañó día a día para construir algo más grande que nosotros mismos”.

El túnel, que recientemente se ha visto envuelto en una batalla financiera entre el gobierno de Donald Trump y funcionarios electos de Nueva York y Nueva Jersey, es la pieza central del ambicioso Proyecto Gateway, cuyo objetivo es duplicar las líneas ferroviarias que cruzan Meadowlands en Nueva Jersey y llegan hasta la estación Penn de Manhattan.