Trump ratifica recortes mil millonarios de fondos a Nueva York y área triestatal; Schumer predice crisis económica y desempleo

Donald Trump renovó ayer sus amenazas de quitar a Nueva York y el área triestatal miles de millones de dólares, incluyendo fondos para la construcción del nuevo túnel Hudson Gateway.

El gobierno de Trump ya había anunciado este mes que congelaría el financiamiento de infraestructura para proyectos como la extensión del Metro de la 2da Avenida, alegando que las agencias a cargo de ambos proyectos -MTA y Gateway Development Commission (GDC)- estaban usando factores de raza o sexo para determinar si un contratista puede ser considerado una “Empresa Comercial Desfavorecida” (DBE)

Ayer el mandatario republicano pareció ir un paso más allá. “No se trata sólo de empleos. Me refiero al proyecto en Manhattan, al proyecto en Nueva York. Son miles y miles de millones de dólares que Schumer ha trabajado durante 20 años para conseguir. Se canceló. Díganle que se canceló”, dijo Trump.

Se refería a Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, quien respondió anoche afirmando que el túnel conocido como Proyecto Gateway es uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Estados Unidos y calificó la amenaza de vengativa e imprudente, reportó ABC News.

“Que Donald Trump intente acabar con él de nuevo es puro rencor y estupidez. Es una política de venganza mezquina que perjudicaría a cientos de miles de viajeros de Nueva York y Nueva Jersey, asfixiaría nuestra economía y eliminaría empleos bien remunerados”, afirmó Schumer en Twitter/X.

Mañana la candidata demócrata a la gobernación de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ofrecerá una conferencia de prensa en respuesta a Trump.

El congresista Josh Gottheimer (D-NJ) emitió un comunicado afirmando: “El presidente Trump está dando un duro golpe a uno de los proyectos de infraestructura más importantes de todo el país. Y con ello, está dando un duro golpe a decenas de miles de empleos, a nuestra economía, a los trabajadores y a la competitividad estadounidense”.

El túnel ferroviario del río Hudson es un proyecto largamente retrasado cuya construcción ha estado plagada de contratiempos políticos y financieros. Su objetivo es aliviar la presión sobre North River Tunnels de 110 años de antigüedad que conectan Nueva York y Nueva Jersey. Cientos de trenes de Amtrak y de cercanías transportan a cientos de miles de pasajeros al día por el túnel, y los retrasos pueden repercutir en toda la Costa Este, entre Boston y Washington.

En la víspera, el martes también Trump ratificó sus amenazas de recortar fondos a Nueva York, su ciudad natal, llamando “comunista” al candidato que lidera las encuestas para ganar la alcaldía, Zohran Mamdani.