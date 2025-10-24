Cómo preparar el mejor chai latte desde cero: Receta con jengibre y cardamomo frescos

El Masala Chai es una bebida reconfortante y especiada, reconocida por sus propiedades terapéuticas que le confieren ingredientes como el jengibre, la canela, el cardamomo, el clavo y la pimienta. Esta mezcla de especias (la ‘masala’) lo convierte en el acompañamiento ideal para el otoño y los meses más fríos del año. Para disfrutar de su calidez y aroma en casa, te mostramos cómo transformar esta infusión en un cremoso Chai Latte con nuestra sencilla receta desde cero.

Esta bebida reconfortante no solo tiene una combinación de especias, sino que su sabor se lo da el paso a paso, ya que si bien es sencillo de preparar primero se hace una cocción de las especias (jengibre, canela, cardamomo, clavo, pimienta) para extraer al máximo sus aceites esenciales, creando una base aromática poderosa.

Y en una segunda fase se incorpora el té negro, asegurando que sus taninos no amarguen la bebida con una sobre-extracción. Para culminar agregando la leche y un endulzante natural (maple/agave) para lograr una infusión sedosa y reconfortante.

Una bebida saludable por el uso de especias ricas en antioxidantes y la posibilidad de elegir alternativas lácteas y endulzantes bajos en índice glucémico.

Receta de Chai Casero de Especias (Masala Chai)

Esta versión de chai es original de Natalia Bercero, conocida en las redes como Mamichanchu. La creadora de contenido puertorriqueña que se ha convertido en una figura influyente en la cocina accesible y a base de plantas.

Ingredientes:

2 tazas de agua

4-5 clavos de olor

3-4 vainas de cardamomo

Un trozo de 2.5 cm o 1 pulgada de jengibre fresco

2-3 palitos de canela

3-4 granos de pimienta negra

2 cucharaditas de hojas de té negro o 2 bolsitas de té negro

Leche de tu preferencia (al gusto)

2 cucharaditas de endulzante de miel de maple o agave, u otro de tu elección

Modo de preparación

1.- En una olla pequeña agrega las 2 tazas de agua y lleva a fuego alto.

2.- Tritura o ralla el jengibre y machaca el cardamomo para liberar su aroma.

3.- Agrega todas las especias a la olla y llévalo a hervir por aproximadamente 7 minutos.

4.- Incorpora el té y continúa hirviendo por unos 3 minutos.

5.- Retira la olla del fuego, cuela el líquido para desechar las especias y vuelve a colocar la infusión en la olla.

6.- Agrega la leche de tu preferencia y el endulzante a gusto, y hierve la mezcla final por unos 5 minutos.

7.- Sirve y disfruta.

