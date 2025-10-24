De tu vecindario al Ayuntamiento: cómo las pequeñas contribuciones impulsan grandes cambios

El Programa de Financiamiento Proporcional de la Ciudad de Nueva York facilita que los neoyorquinos comunes como maestros, propietarios de pequeñas empresas y líderes comunitarios se postulen a cargos y ganen.

Sabemos que se necesitan muchos recursos (tiempo, dinero, conocimientos) para poder postularse a un cargo. Históricamente, eso ha sido un gran obstáculo para impedir que los neoyorquinos comunes accedan al poder en nuestra ciudad.

No debería ser una cuestión de quién tiene más dinero. Los neoyorquinos de todas las procedencias que quieran representar a sus comunidades deben tener la oportunidad de llevar a cabo una campaña competitiva y servir como líderes.

Es aquí donde entra en juego el Programa de Financiamiento Proporcional. El programa recauda pequeñas contribuciones de los neoyorquinos, de tan solo unos pocos dólares, y las multiplica por ocho. La campaña recibirá la contribución original más la cantidad multiplicada por ocho. De modo que si dona $10, la campaña recibirá $90 y estará obligada a gastar todo el dinero en actividades para llegar a los votantes, como organizar eventos, imprimir folletos, crear redes sociales u organizar voluntarios.

Hacer que las pequeñas contribuciones sean más poderosas permite que los candidatos locales dediquen menos tiempo a buscar grandes donaciones de donantes multimillonarios y corporaciones y más tiempo a dialogar con la comunidad a la que se postulan para servir.

Cuando los candidatos se inscriben para recibir fondos públicos, también aceptan una serie de reglas muy estrictas y comparten información detallada sobre el origen de su dinero y cómo lo gastan. Hacemos pública esta información para que los neoyorquinos puedan ver por sí mismos quién financia las campañas, lo que aumenta la transparencia en nuestra política.

Sabemos que nuestra democracia es más fuerte cuando todos pueden participar. Mediante el Programa de Financiamiento Proporcional cualquier persona puede realizar su propia investigación, marcar una gran diferencia en una campaña que apoye o incluso postularse a un cargo público.

Este es un artículo patrocinado por New York Finance Board.