Las voces latinas pueden decidir el futuro de Nueva Jersey, y Mikie Sherrill nos está escuchando

Nací y crecí en Paterson, hija de padres puertorriqueños que llegaron a Nueva Jersey con fe en el sueño americano. Mi papá trabajó para la ciudad de Paterson, mi mamá cuidaba de nuestro hogar y de nuestros vecinos, y ambos me enseñaron que servir a los demás es el deber más grande que uno puede tener. En nuestra casa, siempre había un plato extra para quien lo necesitara, porque en nuestra comunidad nos cuidamos entre todos. Mikie Sherrill ha demostrado que comparte esos valores y ese compromiso con el servicio público.

Esos valores me han guiado toda la vida. Desde mis años en el gobierno municipal de Paterson hasta convertirme en la primera latina elegida para representar el Distrito Legislativo 35 de Nueva Jersey, y más adelante como senadora estatal y ahora congresista, he dedicado mi carrera a luchar por las familias trabajadoras, por escuelas mejores, por cuidado médico asequible y para darle más oportunidades a la próxima generación.

Pero hoy, las mismas familias por las que siempre he luchado están batallando más que nunca. Los precios siguen subiendo, las facturas de energía están por las nubes, y las políticas irresponsables de esta administración están creando una inestabilidad que golpea más fuerte a las familias latinas y trabajadoras. Lo escucho todos los días, desde Bergen hasta Passaic: la gente trabaja más que nunca solo para mantenerse a flote.

Necesitamos una gobernadora que entienda esas luchas y pelee por nosotros. Por eso me siento orgullosa de apoyar a Mikie Sherrill.

Mikie siempre ha estado presente en nuestras comunidades. Como piloto naval, fiscal federal y congresista, nunca ha evitado enfrentar las batallas difíciles por nuestra comunidad. Lidera con integridad y firmeza, mientras que otros solo buscan titulares. Y, sobre todo, se acerca a los votantes latinos donde estamos —en nuestros vecindarios, negocios y escuelas— para hablar de lo que realmente importa: bajar los costos, crear empleos bien pagados y darles a nuestros hijos una oportunidad real de salir adelante.

Ese es el tipo de liderazgo que Nueva Jersey necesita ahora.

Los votantes latinos tendrán un papel decisivo en esta elección. En ciudades como Paterson y Passaic, donde nuestras familias latinas han impulsado la economía y la cultura por generaciones, muchos se preguntan si alguno de los partidos realmente los representa. En el 2024 vimos lo que pasa cuando los votantes que se sienten ignorados se quedan en casa o buscan otra opción. Pero nuestros valores —la familia, la fe, el trabajo duro y el esfuerzo para salir adelante— son los valores de Nueva Jersey. Cuando participamos y creemos que nuestra voz cuenta, somos quienes decidimos las elecciones.

Mikie lo entiende. Ella no da por hecho el voto latino. Su plan para reducir las facturas de energía, ampliar la ayuda a quienes buscan comprar su primera casa y eliminar la burocracia que frena a los pequeños negocios tendrá un impacto real en las familias de todo el estado. Su agenda “Ahorra tiempo y dinero” busca que el gobierno estatal vuelva a funcionar para la gente —especialmente para los empresarios locales que solo necesitan una oportunidad justa para prosperar.

Mientras tanto, su oponente Jack Ciattarelli ha dejado clara su postura. Ha apoyado repetidamente el proyecto republicano que aumentó los costos de los seguros médicos para cientos de miles de personas en Nueva Jersey e impulsó el mayor recorte el mayor recorte a Medicaid en la historia del país. Según sus propias palabras, piensa que las familias trabajadoras deben “aguantar el dolor” para pagar los aranceles de Trump. Puede hablar de “asequibilidad”, pero sus votos cuentan otra historia.

Conozco a nuestra comunidad. No pedimos trato especial; pedimos ser vistos, respetados y escuchados. Queremos líderes que entiendan lo que significa trabajar duro para construir un mejor futuro para nuestros hijos.

Mikie Sherrill es esa líder. Ella no ve a nuestra comunidad latina como algo secundario. Nos ve como el corazón y el futuro de Nueva Jersey.

Como madre, abuela e hija orgullosa de padres puertorriqueños que llegaron con nada más que un sueño, creo en un Nueva Jersey donde cada familia pueda prosperar, sin importar su código postal ni el idioma que hablen en casa.

Este noviembre, nuestra comunidad tiene el poder de decidir ese futuro. Usemos ese poder. Enviemos un mensaje claro de que las voces latinas cuentan y de que estamos listos para tener una gobernadora que luche por nosotros. Vamos a elegir a Mikie Sherrill.

(*) La congresista demócrata Nellie Pou representa el Distrito 09 en Nueva Jersey, que tienen un 43.52% de población latina.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que El Diario no asume responsabilidad sobre los mismos.