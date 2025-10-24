Nueva York canceló $135 millones en deudas médicas de 75,000 pacientes: ¿quiénes califican?

Casi $135 millones de dólares en deudas médicas de más de 75,000 residentes de la ciudad de Nueva York han sido canceladas desde el año pasado, gracias a la alianza de Undue Medical Debt con la alcaldía.

El programa se lanzó en 2024 en colaboración con Undue Medical Debt, una organización sin fines de lucro que compra facturas médicas impagas de hospitales con descuento para ejecutar la abolición de la deuda.

No hay proceso de solicitud para los residentes que califican: si sus ingresos son iguales o inferiores al 400% del umbral de pobreza federal, o si su deuda médica es del 5% o más de sus ingresos anuales, su deuda se elimina. Según la alcaldía, los neoyorquinos que cumplen los requisitos reciben una notificación por correo de que su deuda ha sido comprada y cancelada sin condiciones.

“La carga de los gastos médicos ha sido abrumadora, y su ayuda me ha brindado un inmenso alivio y tranquilidad”, dijo M., un beneficiario anónimo de Undue Medical Debt citado en un comunicado de la alcaldía.

El año pasado la alcaldía lanzó el programa pionero que, mediante una inversión municipal de $18 millones durante tres años, aliviará parcial o totalmente la deuda médica de 500,000 neoyorquinos de clase trabajadora de forma única, lo que representa una reducción total de más de $2 mil millones en deudas.

Además, el saliente alcalde Eric Adams celebró ayer la apertura de ocho nuevos “Centros de Empoderamiento Financiero de NYC” (‘NYC Financial Empowerment Centers’), administrados por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad (DCWP) en ubicaciones seleccionadas de NYC Health + Hospitals en todo el sistema de salud, para ayudar a los neoyorquinos a planificar mejor y evitar futuras deudas médicas.

“Nuestra administración está implementando diversas medidas para apoyar a las familias de clase trabajadora, y este programa es una de ellas”, declaró la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Suzanne Miles Gustave. “Esperamos que en los próximos meses y años se brinde más alivio a cientos de miles de familias más. Agradecemos a nuestros socios de Undue Medical Debt y al Fondo de la Alcaldía por ayudar a aliviar esta carga financiera de tantos neoyorquinos”.

“Eliminar la deuda médica no es sólo un gesto de compasión, sino una necesidad cuando tantos neoyorquinos se ven obligados a elegir entre su salud y necesidades básicas como la alimentación o la vivienda”, comentó la Dra. Michelle Morse, comisionada interina del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOH). “Debemos crear un sistema más equitativo y asequible para que los neoyorquinos no teman la ruina financiera tras buscar la atención médica necesaria. Al aliviar la carga de la deuda, brindamos a las personas la libertad de priorizar su salud, a la vez que fortalecemos nuestra ciudad y la hacemos más accesible para todos”.

“Durante demasiado tiempo, y para demasiadas personas, la deuda médica no sólo ha sido un obstáculo para quienes buscan la atención médica que necesitan, sino también un importante factor de estrés financiero y emocional para las familias, sin tener la culpa. Los neoyorquinos de clase trabajadora no deberían tener que vivir con el temor de que enfermarse los deje en la ruina, y, gracias a nuestra administración, no tendrán que hacerlo”, alabó el alcalde Adams.

Quienes estén interesados en dar donaciones para aliviar deudas médicas en Nueva York pueden hacerlo a través de este enlace.