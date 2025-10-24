Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 24 de octubre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este viernes en Nueva York? El pronóstico del clima para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) y una mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 9% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 13% durante el día y del 11% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:17 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:03 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 45 y los 59 grados Fahrenheit (7 y 15ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 4% por la tarde y 2% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.