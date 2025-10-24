Pronóstico del clima en Chicago para este viernes 24 de octubre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 24 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:13 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:56 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 55 grados Fahrenheit (13 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 48 (9ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día.