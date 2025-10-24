UNPACK ‘26: Así viajaremos por el mundo en 2026 según Expedia, Hotels.com y Vrbo

El 2026 se perfila como un año de reinvención para el turismo global. Viajar ya no será solo desplazarse de un punto a otro, sino hacerlo de forma más consciente, sostenible y significativa. Así lo revela Expedia Group en su nuevo informe anual Unpack ‘26: The Trends in Travel, un estudio basado en más de 24.000 viajeros de todo el mundo que identifica las siete tendencias principales que definirán cómo exploraremos el planeta en los próximos meses.

De acuerdo con el reporte, el turismo se encamina hacia una nueva era: una que combina el respeto por los destinos con experiencias auténticas, conexión humana y curiosidad cultural..

Turismo inteligente y sostenible

Por primera vez, Expedia presenta el Smart Travel Health Check, una herramienta pionera inspirada en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Su propósito es identificar y reconocer los destinos que logran equilibrar el crecimiento turístico con la sostenibilidad, protegiendo su entorno natural y su identidad cultural.

“Algunos de mis recuerdos de viaje más inolvidables nacen de sumergirme en culturas locales, apoyar economías regionales y descubrir lugares poco transitados”, afirma Ariane Gorin, CEO de Expedia Group. “Con mil millones de búsquedas mensuales, tenemos la responsabilidad de impulsar un futuro de viajes más inteligente, sostenible y respetuoso con los lugares que visitamos”.

El WTTC celebró esta iniciativa, destacando que promueve modelos de crecimiento responsable que fortalecen a las comunidades locales y garantizan la resiliencia de los destinos turísticos a largo plazo.

Destinos del año 2026

Basado en millones de búsquedas diarias, Expedia destaca los destinos que ganan popularidad antes de volverse virales. Varios de ellos cumplen con los criterios del Smart Travel Health Check, consolidándose como modelos de turismo responsable.

Según el reporte, estos son los destinos más buscados :

Big Sky, U.S. – 92%

Okinawa, Japan – 71%

Sardinia, Italy – 63%

Phu Quoc, Vietnam – 53%

Savoie, France – 51%

Fort Walton Beach, U.S. – 45%

Ucluelet, Canada – 44%

Cotswolds, U.K. – 39%

San Miguel de Allende, Mexico – 30%

Hobart, Australia – (sin porcentaje indicado).

San Miguel de Allende, en México, es uno de los destinos que resaltan para 2026./Shutterstock

Fan Voyage: deportes con alma local

Con un 57% de viajeros interesados, el 2026 será un año para vivir los deportes tradicionales de cada país: desde el sumo en Japón hasta el muay thai en Tailandia. Los viajeros jóvenes (Gen Z y millennials) buscan más que un espectáculo: quieren formar parte de la cultura y la comunidad local.

Hotels.com: arquitectura con historia y el fenómeno del “Hotel Hop”

Hotels.com señala una creciente demanda por alojamientos reciclados o restaurados, como antiguas escuelas o estaciones convertidas en hoteles de diseño, una tendencia llamada “Salvaged Stays”.

Además, surge el “Hotel Hop”, una práctica adoptada por el 54% de los viajeros que prefieren hospedarse en varios hoteles dentro de un mismo destino para descubrir diferentes barrios o conseguir mejores tarifas. Tokio, Phuket, Londres, París y Honolulu figuran entre las ciudades más populares para esta tendencia.

Vrbo: viajes para leer, relajarse y reconectar

La plataforma de alquileres vacacionales Vrbo destaca dos nuevas corrientes:

Readaways: escapadas inspiradas en la lectura, ideales para clubes de libros y viajeros que buscan descanso, desconexión y momentos íntimos con sus seres queridos. Ejemplos destacados incluyen The Book House No. 43 (Ohio, EE. UU.) , Lyra (Australia) o The Literary House (Sorrento, Italia ).



escapadas inspiradas en la lectura, ideales para clubes de libros y viajeros que buscan descanso, desconexión y momentos íntimos con sus seres queridos. Ejemplos destacados incluyen , o ). Farm Charm: el auge del turismo rural, donde un 84% de los viajeros se interesa por estancias en granjas, actividades al aire libre y conexión con la naturaleza. Las actividades más buscadas incluyen senderismo (73%), interacción con animales (62%) y cosecha de productos frescos (42%). Entre los alojamientos más populares destacan Cider Hill Haven (Vermont), Moorhall Farm (Inglaterra) y Barakee Homestead (Australia).

Las actividades al aire libre y la conexión con la naturaleza ganan más fanáticos./Shutterstock

Set-Jetting: cuando las series dictan el destino

Viajar a los lugares donde se filman series y películas vuelve con fuerza. Más del 80% de los viajeros jóvenes planea escapadas inspiradas en sus producciones favoritas, impulsando un fenómeno que podría alcanzar los 8 mil millones de dólares solo en EE.UU. en 2026.

Desde las colinas de Yorkshire (Reino Unido) hasta las costas de Croacia, los escenarios televisivos se convierten en verdaderos destinos de ensueño. Y mientras se espera la próxima locación de The White Lotus en Francia, los viajeros ya buscan revivir sus momentos favoritos del cine en la vida real.

El viajero del futuro busca experiencias más humanas, sostenibles y culturales. Desde retiros literarios hasta granjas rurales, pasando por hoteles restaurados o escenarios de cine, Unpack ‘26 confirma que el turismo del mañana será tan diverso como inspirador.

Para conocer más detalles del informe, visite: expedia.com/unpack26.