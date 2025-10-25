Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 24 de octubre de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 24 de octubre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 24 de octubre

Los números ganadores son: 01 12 21 23 28 32 33 34 39 40 54 59 60 62 64 65 66 68 72 76

Números ganadores de Numbers del viernes 24 de octubre

Combinación mediodía: 06 05 03

Combinación noche: 09 05 08

Números ganadores de Win 4 del viernes 24 de octubre

Combinación mediodía: 09 09 07 09

Combinación noche: 02 03 01 00

Números ganadores de Take 5 del viernes 24 de octubre

Combinación mediodía: 06 08 25 26 35

Combinación noche: 11 14 19 31 35

Números ganadores de Cash4Life del viernes 24 de octubre

Los números ganadores son: 05 36 44 55 59

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es importante evitar ciertos errores que pueden reducir las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más comunes es seleccionar números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto limita la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería correctamente. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Para finalizar, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay estrategias y toma de decisiones que, usadas de manera táctica, pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se celebran todos los días para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

