Xabi Alonso reta a Lamine Yamal tras polémicas declaraciones: “Lo importante es lo que pase en el verde”

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, rechazó este sábado valorar las polémicas afirmaciones de esta semana del astro del Barcelona, Lamine Yamal, con el que su equipo se mide el domingo en el gran Clásico de la Liga española.

“No voy a entrar, no. Hay muchas declaraciones de gente del Barcelona, no puedo entrar a valorarlas todas. Lo importante para nosotros es lo que pasa en el verde”, respondió Alonso en su conferencia de prensa de la víspera de este partido, al ser preguntado por Yamal.

Las recientes declaraciones del futbolista de 18 años durante una conversación con Ibai Llanos han generado malestar en el entorno del Real Madrid. En ese intercambio, el joven jugador no solo evocó con humor sus triunfos y goles frente al club madrileño, sino que también llegó a acusar al Real Madrid de “robar”, una expresión que fue interpretada como una provocación y un gesto de arrogancia por parte de quienes rodean a la entidad de la capital española.

Motivación para el Real Madrid

Preguntado sobre si la frase de Lamine Yamal podría motivar aún más al vestuario, el técnico reiteró que el partido ya es lo suficientemente importante y que la motivación proviene de los propios retos que implica el encuentro. “Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes y eso es lo que más nos ilusiona para mañana”, expresó.

Durante su comparecencia en la sala de prensa de Valdebebas, Xabi Alonso abordó la importancia de este enfrentamiento, al que calificó como un partido “especial” y con “muchos ingredientes” que ilusionan tanto al cuerpo técnico como a la plantilla.

El entrenador destacó la necesidad de que el estadio Santiago Bernabéu transmita la energía característica de los grandes partidos, con la esperanza de poder celebrarlo junto a la afición al término del encuentro.

Quieren hacerse fuertes en el Bernabéu

En relación con la preparación táctica, Xabi Alonso explicó que el equipo ha analizado situaciones similares a las de los Clásicos del año pasado, aunque remarcó que el contexto actual es diferente.

“Para mañana lo hemos analizado y queremos explotar nuestros puntos fuertes”, afirmó el técnico, quien también señaló que el trabajo se ha centrado tanto en el aspecto individual como colectivo, buscando que todos los jugadores sean determinantes en defensa y ataque.

Consultado sobre el estado físico de la plantilla, el entrenador aseguró que el equipo llega en un buen momento, tanto en lo anímico como en lo futbolístico, tras varias semanas de ajustes desde el último derbi. “Han pasado unas semanas desde el derbi y hemos ido corrigiendo cosas. De cara a mañana creemos que llegamos en buen momento, tanto anímico como futbolístico”, declaró.

