Clima de hoy en Chicago para este domingo 26 de octubre

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 26 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) y una mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) . Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer se producirá a las 07:15 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:53 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se esperan nubes escasas. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 54 grados Fahrenheit (12 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 46 (8ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por el reto que supone acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima