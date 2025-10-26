Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del sábado 25 de octubre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con sorteos emocionantes que otorgan a los jugadores la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o sencillamente quieres estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy sábado, 25 de octubre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del sábado 25 de octubre

Combinación mediodía: 03 05 07 08

Combinación noche: 04 03 07 07

Números ganadores de Pick-4 del sábado 25 de octubre

Combinación mediodía: 09 00 00 06 08

Combinación noche: 04 05 00 03 07

Números ganadores de Pick-6 del sábado 25 de octubre

Combinación original: 06 07 13 15 36 45

Bote acumulado: $2,000,000

Números ganadores de Cash4Life del sábado 25 de octubre

Los números ganadores son: 05 06 12 19 60

Cash Ball: 03

Números ganadores de Jersey Cash-5 del sábado 25 de octubre

Los números ganadores son: 02 10 32 39 45 B-39

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $486,000

¿A qué hora se celebran los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia según el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se escogen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números a su gusto o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y evitar la indecisión.

Si juegas a Pick-3, tienes la posibilidad de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes hacer coincidir tu boleto con los cuatro números en el orden exacto en el que se sortearon.

Los dos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega también a diario a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo se celebra una vez.

Para jugar a Jersey Cash 5 debes seleccionar cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos inician a las 9:00 PM de la tarde (ET) y brindan la posibilidad de recibir dinero a diario a los agraciados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador marca seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también entrega premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

