Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 25 de octubre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 25 de octubre. Los premios en efectivo suman un pozo de $7,600,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 25 de octubre

Los números ganadores son: 05 06 09 11 18 22 27 28 34 45 51 55 59 64 65 68 72 75 76 77

Números ganadores de Numbers del sábado 25 de octubre

Combinación mediodía: 06 07 02

Combinación noche: 00 03 08

Números ganadores de Win 4 del sábado 25 de octubre

Combinación mediodía: 01 00 00 04

Combinación noche: 00 02 05 04

Números ganadores de Take 5 del sábado 25 de octubre

Combinación mediodía: 05 14 34 37 39

Combinación noche: 09 14 21 33 34

Números ganadores de Cash4Life del sábado 25 de octubre

Los números ganadores son: 05 06 12 19 60

Recomendaciones para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien existen varios trucos para mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es importante buscar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Hay ciertos números que pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de elegir los números que vas a jugar.

Seguidamente, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores incrementan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda planear un presupuesto y apegarse a él. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría causar problemas económicos.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se celebran todos los días para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

