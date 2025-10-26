Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del domingo, 26 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las que más seguidores tiene en República Dominicana, con sorteos diarios que otorgan a los jugadores la posibilidad de ganar premios de millones de dólares. Si te interesa participar en esta lotería o solamente quieres estar al tanto de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Consulta más abajo los resultados de hoy domingo, 26 de octubre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio idóneo. Abajo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 26 de octubre

Los números ganadores son: 76 97 47

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 26 de octubre

Los números ganadores son: 63 79 80 70 65 73 22 77 57 05 74 68 34 60 16 03 04 75 01 07

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 26 de octubre

Los números ganadores son: 14 16 23 25 29

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 26 de octubre

Los números ganadores son: 38 05 28

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de comprar un ticket en cualquiera de los sitios de venta autorizados. El boleto tiene una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede realizar la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras haber elegido tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar a conciencia. Al fin y al cabo, si ganas el premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo diariamente en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se realiza a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te contamos más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más famosos de LEIDSA, que ofrece a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es para ti.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Además, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza cada día a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡tranquilo que tus posibilidades no acaban aquí!

El sorteo consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan elegido cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

