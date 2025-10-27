Clima de hoy en Nueva York para este lunes 27 de octubre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) y una mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC). Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir rondará los 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 12% durante el día y del 13% en el curso de la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:20 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:59 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos nubes y claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 46 y los 57 grados Fahrenheit (8 y 14ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 10% por la tarde y 25% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.