Mookie Betts fue galardonado con el Premio Roberto Clemente 2025

El premio Roberto Clemente de las Grandes Ligas se otorga al jugador que mejor representa el béisbol a través de su participación comunitaria, carácter y filantropía. Por eso, el ganador del galardón en la temporada 2025 de la MLB fue Mookie Betts, pelotero de Los Angeles Dodgers.

Betts fue reconocido gracias a su trabajo con la Fundación 5050. El objetivo de esta organización no gubernamental es crear programas deportivos innovadores para jóvenes desfavorecidos al empoderar a los niños con educación física, mental, financiera y nutricional.

El pelotero nacido en Nashville, Tennessee, estableció la fundación en 2021 junto a su esposa Brianna. Entre las comunidades que ayudan son en la ciudad en la que nació y la de Los Angeles.

Gran significado para Mookie Betts

“Significa mucho para mí”, dijo Betts en MLB.com. “No es un premio por el que eres juzgado en base a desempeño en el terreno. Es por hacer algo que te sale de la bondad del corazón. Es por preocuparte por la gente”, prosiguió.

“Son oportunidades de hacer algo que no tiene que ver con el talento. Son cosas que hago genuinamente. El Premio Roberto Clemente lo resume”, destacó.

El exjugador de los Boston Red Sox es el tercer miembro de los Dodgers que logra obtener el premio. Antes de él, lo obtuvieron Justin Turner en 2022 y Clayton Kershaw en 2012.

Entre los nominados estuvieron Carlos Rodón por los New York Yankees, Francisco Lindor por los New York Mets, Josh Hader por los Houston Astros, José Berríos por los Toronto Blue Jays y Paul Skenes por los Pittsburgh Pirates.

Fundación 5050 creada en 2021

El ex MVP de la Liga Americana y ocho veces All-Star creó la Fundación 5050 en 2021 para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad con su salud mental y emocional, nutrición, educación financiera y condición física.

Betts, además, donó más de $30,000 dólares en ropa deportiva de Nike a las víctimas de los mortales incendios forestales de Los Ángeles en enero.

Él y su fundación también apoyaron a una familia cuya casa en Altadena fue destruida por el incendio Eaton, brindándoles asistencia financiera y recursos para la recuperación.

Fundó, igualmente, un programa de baloncesto AAU y un torneo de béisbol que lleva su nombre en su ciudad natal, Nashville, Tennessee.

Además, Betts aportó $160,000 dólares a iniciativas contra el hambre y la falta de vivienda.

Sus esfuerzos incluyen la creación de programas deportivos y el apoyo a pacientes pediátricos en el Hospital Infantil de UCLA.

