Agenda comunitaria NYC: Cumbre de liderazgo de la Fundación Bellas Fashionistas y mucho más

Este jueves, 30 de octubre, se realizará la primera Cumbre de Liderazgo Bellas de la Fundación Bellas Fashionistas. El evento será en el Hostos Community College, de 9:30 a.m. a 4:00 p.m.

La Cumbre de Liderazgo Bellas está diseñada para empoderar a estudiantes de universidades locales a través de una jornada completa de desarrollo personal y profesional, capacitación en liderazgo y networking con profesionales de la industria y organizaciones sin fines de lucro.

En cumbres anteriores celebradas en la Universidad Estatal de Montclair (MSU), la Universidad del Norte de Texas en Dallas (UNT-Dallas) y el Dallas College en el Campus Mountain View, los estudiantes lograron acceder a pasantías, mentoría y conexiones profesionales duraderas, lo que demuestra el impacto y el alcance de la cumbre.

“Esta cumbre es más que un evento: es un movimiento para impulsar las voces y el potencial de los estudiantes del Bronx”, afirmó Fleriser Bello, fundadora y directora ejecutiva de la fundación. “Estamos creando oportunidades y pronto expandiremos este impacto a toda el área triestatal”.

Este evento, que se organiza en colaboración con el Hostos Community College y Bronx Community College, contará entre sus ponentes e invitados con Cristina Contreras, MPA, LMSW, FABC, DHL, directora ejecutiva de NYC Health + Hospital/Lincoln, la segunda latina en dirigir un hospital en el estado de Nueva York; Dahiana Pérez, corresponsal/reportera de NBC Nueva York y Telemundo y Sasha Merci, comediante, actriz y productora, conocida por su voz audaz y orgullo cultural.

Para mayor información escriba a events@fleriserbelloinc.com o llame al 646-244-5715.

Feria de recursos para adultos mayores

La senadora estatal Liz Krueger celebrará este martes 28 de octubre su primera Feria de Recursos para Adultos Mayores presencial desde antes de la pandemia, en la Lenox Hill Neighborhood House, a partir delas 11:30 a.m.. En el evento participarán representantes de unas 30 organizaciones, así que asegúrese de reservar para asistir. Puede inscribirse en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHIoDgnOp9_jdk4w62PMGmckh-PCThVJIpjSfLdHzbnsQtYw/viewform. Lenox Hill Neighborhood House está localizado en el 331 East 70th Street entre avenidas 1ra. y 2da.) en Manhattan.

Karaoke de Halloween

La asambleísta Catalina Cruz realizará su Karaoke de Halloween este miércoles 29 de octubre a partir de las 6 p.m., en ¡VIVA! La Heights Bar, 7813 Roosevelt Ave., Jackson Heights. Puede obtener su boleto, contribuyendo en https://secure.actblue.com/donate/cchalloween25.

Celebración del Día de Muertos

El sábado, 1 de noviembre, a partir de las 7:30 p.m., en Atrio David Rubenstein (1887 Broadway, entrada por Broadway, W. 62nd o 9th Ave.) se llevará a cabo la Celebración del Día de Muertos, una tradición cultural mexicana que representa un momento para honrar a los familiares y antepasados ​​fallecidos, con Pasatono Orquesta y una ofrenda comunitaria.

Servicios legales para inquilinos

La asambleísta Jessica González-Rojas se ha unido a Communities Resist para organizar una Clínica de Servicios Legales para Inquilinos. Programe una cita para hablar con un abogado sobre sus problemas como inquilino, incluyendo: Derecho a una vivienda segura y habitable; cómo responder a un proceso de desalojo; discriminación en la vivienda; derecho a la estabilización de alquileres, Asegúrese de reservar su lugar con cita previa, llamando al (718) 457-0384. La clínica será el jueves 30 de octubres, de 10 a.m. a 1 p.m. en el 75-35 31st Ave., Suite 206B, East Elmhurst, Queens.

Clínica de vivienda

La concejal Sandy Nurse invita a la comunidad a registrarse para la clínica legal de vivienda de noviembre con Communities Resist. Hable directamente con un abogado sobre sus disputas de vivienda, cómo abogar por reparaciones, procedimientos de desalojo y más. Regístrese en tinyurl.com/D37legal para la clínica que se llevará a cabo el 6 de noviembre, de 1 a 4 p.m., en la oficina de distrito de la concejal (56 Pennsylvania Ave, Brooklyn). Más información en el 718-642-8664.

Contra la violencia doméstica

Este octubre muchos neoyorquinos se vistieron de morado en el metro y en oficinas de toda la ciudad, en solidaridad con el Día de Concientización sobre la Violencia Doméstica. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, hay apoyo disponible las 24 horas. Visite https://nyc.gov/nychope o llame al 1-800-621-HOPE (4673) para obtener asistencia gratuita y confidencial. Hay ayuda disponible las 24 horas.

Sobre Medicare

El miércoles 5 de noviembre, de 12 a 1 p.m., en el JASA Club 76 (120 W. 76th St.), se realizará el taller “Cómo aprovechar al máximo la inscripción abierta de otoño”, una presentación del Centro de Derechos de Medicare, antes de la fecha límite de inscripción abierta del 7 de diciembre.

Mamografías gratis

El Programa Móvil de Mamografías de la American-Italian Cancer Foundation (AICF) invita a las neoyorquinas de 40 años y más, a realizarse la prueba de forma gratuita. Puede hacérsela el 18 de noviembre, de 9 a.m. a 4:30 p.m. frente a la oficina de la concejal Gale Brewer (563 Columbus Ave at W. 87th St., Manhattan. Haga una cita llamando al 1 (877) 628-9090.

Truco o Calles 2025

El Departamento de Transporte (DOT) vuelve a transformar las calles, plazas y corredores de la ciudad en celebraciones festivas sin coches. “Treat-or-Street” ofrece más espacio peatonal y diversión navideña a los barrios durante los días más concurridos del año para los peatones en las calles de Nueva York. Este año, “Treat-or-Street” se convierte en un festival de eventos divertidísimos y celebraciones sin coches que convierten las calles de la ciudad en espacios festivos. Hasta el viernes 31 de octubre. Para más información, visite el sitio web del DOT (https://www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/trickorstreets.shtml).

Voto anticipado

Las elecciones generales se realizarán el 4 de noviembre. Sin embargo, las elecciones anticipadas ya comenzaron. Si desea participar en los comicios anticipados, estos son los horarios para acercarse a los centros de votación: