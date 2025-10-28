Empleado robó 47 autos en un aeropuerto en Nueva York: investigación

Milton Thompson III presuntamente robó 47 vehículos de una sucursal de Avis Budget cuando era empleado de esa empresa en un aeropuerto en el norte del estado Nueva York y los alquiló en la región.

La compañía de alquiler de autos informó a las autoridades que los vehículos, con un valor de más de $1 millón de dólares, fueron robados de su sucursal en el Aeropuerto Internacional Syracuse Hancock entre junio y agosto, precisó New York Post.

Una investigación de la policía aeroportuaria determinó que el empleado de Avis Budget de 31 años lideró el plan de robo, que consistía en alquilar los vehículos robados en otras ubicaciones alrededor del condado Onondaga, informaron las autoridades. La policía no ha revelado detalles sobre cómo se robaron los vehículos.

Se cree que Thompson, quien ya no trabaja para Avis Budget, usó privilegios de acceso como empleado para retirar los vehículos y volver a alquilarlos en ubicaciones externas, a veces a través de canales informales. La policía lo busca como sospechoso de hurto mayor y plan para defraudar. Varias otras personas han sido arrestadas en relación con el caso, reportó Associated Press sin precisar sus nombres.

Las autoridades informaron que se han recuperado 42 de los 47 autos robados. Cuando se le preguntó sobre el empleado y los robos, Avis Budget emitió un comunicado diciendo únicamente que los funcionarios de la compañía estaban al tanto de las acusaciones y cooperaban con la policía del aeropuerto en la investigación. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Avis Budget es un grupo de agencias de alquiler de vehículos con sede central en Parsippany, Nueva Jersey. Es una de las tres mayores empresas en su ramo en Estados Unidos.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Thompson debe comunicarse con el Departamento de Policía del Aeropuerto de la Autoridad Aeroportuaria Regional de Syracuse al 315-455-3500 o enviar un correo electrónico a PD_Supervisor@sraapd.org.