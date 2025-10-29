Andrés Guardado inicia su carrera como entrenador en el Betis sub-19

El mexicano Andrés Guardado empezará su camino como entrenador en Real Betis, el club donde vivió algunos de los capítulos más destacados de su etapa en Europa. Este martes, el conjunto verdiblanco anunció que el exmediocampista se incorporó como auxiliar técnico del equipo Sub-19, actual campeón de la División Juvenil de España y participante de la UEFA Youth League.

La institución acompañó el anuncio con imágenes del “Principito” trabajando en cancha y asumiendo su nueva faceta.

El equipo juvenil, dirigido por Daniel Fragoso, conquistó el título nacional en 2024-2025 y actualmente mantiene el liderato de la categoría tras siete jornadas de la temporada 2025-2026, con 17 puntos producto de cinco victorias y dos empates.

En Europa, el Betis Sub-19 disputa la ruta de campeones en la UEFA Youth League. Aunque cayó 3-2 en la ida ante Basel, la eliminatoria se resolverá el 5 de noviembre, fecha en la que Guardado debutará oficialmente en una competencia internacional desde el banquillo.

Guardado puso fin a su carrera como futbolista profesional en mayo de 2025, tras la eliminación del León en cuartos de final del Clausura frente a Cruz Azul. Aunque recibió ofertas —incluida una de La Máquina— eligió retirarse para iniciar su proceso de formación como entrenador, tal como había manifestado desde tiempo atrás.

