Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 28 de octubre de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 28 de octubre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 28 de octubre

Los números ganadores son: 07 11 16 17 20 23 31 34 35 37 46 52 53 62 65 66 69 71 72 77

Números ganadores de Numbers del martes 28 de octubre

Combinación mediodía: 03 05 02

Combinación noche: 00 09 09

Números ganadores de Win 4 del martes 28 de octubre

Combinación mediodía: 01 01 09 03

Combinación noche: 07 02 06 09

Números ganadores de Take 5 del martes 28 de octubre

Combinación mediodía: 05 13 33 36 37

Combinación noche: 14 29 33 35 38

Números ganadores de Cash4Life del martes 28 de octubre

Los números ganadores son: 13 18 31 34 47

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que podrían reducir las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más comunes es elegir números que se basan en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, lo que significa que se están ignorando muchos otros números potencialmente ganadores.

Otro error común es no revisar los resultados de la lotería correctamente. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, ya que se han dado casos de jugadores que han descartado boletos ganadores por error.

Para finalizar, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, el uso de estrategias y la toma de decisiones informadas pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

