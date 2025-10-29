Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de octubre

¿Cómo deberías vestirte para salir este miércoles en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las siguientes horas en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) y una mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC). Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir rondará los 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 30% durante el día y del 84% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 15% en el transcurso del día y del 26% en el curso de la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 07:23 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:56 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 61 grados Fahrenheit (11 y 16ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 98% por la mañana, 57% por la tarde y 98% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.