Sia asegura que su exmarido, Daniel Bernard, fue investigado por pornografía infantil

El proceso de divorcio y la disputa por la custodia de su hijo de un año, Somersault Wonder Bernard, que enfrentan la cantante Sia y su exesposo, Daniel Bernard, acaba de tomar un rumbo cada vez más complejo y mediático debido a las graves acusaciones mutuas que hicieron, donde se incluyen presuntos problemas de adicción, negligencia parental e incluso una investigación por pornografía infantil.

De acuerdo con los documentos legales obtenidos por el portal TMZ, Bernard acusa a la intérprete de “Chandelier” de ser una madre “incompetente y poco fiable” que lucha contra “el abuso de sustancias y la adicción”, lo cual, según sostiene, la incapacita para cuidar de manera segura al pequeño.

“Sia es una madre incompetente y poco fiable que lucha contra el abuso de sustancias y la adicción, lo que la incapacita para brindar un cuidado seguro y estable a Summi. Soy el único padre seguro y fiable para nuestro hijo. Soy médico, joven, sano y no tengo antecedentes penales ni problemas de adicción a las drogas ni al alcohol“, declaró Bernard.

El exmarido de la artista también pidió que Sia se someta a pruebas de drogas aleatorias y que sus visitas con el niño se limiten a dos horas, tres veces por semana, bajo supervisión profesional. Asimismo, solicitó una manutención infantil de $77 mil 245 dólares mensuales, alegando que actualmente no tiene ingresos luego de que Sia dejara de financiar su empresa conjunta, Modern Medicine.

Por su parte, Sia explicó que las visitas de Bernard a su hijo ya están supervisadas debido “a una investigación de pornografía infantil” en su contra. Por ello, asegura, no hay razón para que su ex obtenga la custodia total, agregando que su hijo ha estado bajo el cuidado de ella desde que se separaron.

También explicó que en agosto de 2025 acordaron que Bernard tuviera visitas restringidas y supervisadas profesionalmente debido a que el Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento de Servicios para Niños y Familias lo investigaban por “pornografía infantil ilícita” que supuestamente se encontró en el disco duro de su computadora.

En su defensa, Bernard negó rotundamente cualquier vínculo con material pornográfico y afirmó que Sia “plantó pruebas” con el fin de reducir el tiempo que él pasa con su hijo. Además, acusó a la cantante de ocultar que habría estado hospitalizada durante dos semanas y de haber dado positivo en pruebas de barbitúricos y benzodiazepinas sin justificación médica.

Por su parte, Sia compartió que las investigaciones sobre pornografía infantil no fueron concluyentes y ya están cerradas, pero afirmó que eso no hace que esté menos preocupada de que su hijo pase tiempo a solas con Bernard. Además de asegurar que se encuentra sobria desde hace más de seis meses, y que ha aceptado realizar pruebas toxicológicas regulares. Según la artista, Bernard se ha negado a someterse con la misma frecuencia a los controles antidrogas.

“El intento de Dan de usar como arma mi pasado cuando estoy en sobriedad… no tiene ningún propósito legítimo y solo pretende distorsionar los hechos y socavar mi credibilidad“, dijo Sia, quien solicitó el divorcio de Bernard en marzo de este año, alegando “diferencias irreconciliables”.

Para finalizar, Sia dijo que si su ex pareja desea más tiempo con el pequeño, está dispuesta a ello, siempre y cuando haya un cuidador de niños con experiencia presente. Sin embargo, aseguró que no piensa hacer cambios drásticos en el acuerdo de custodia que tienen actualmente.

