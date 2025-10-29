Trump reconoció que está “bastante claro” que no podrá presentarse a un tercer mandato

El presidente Donald Trump reconoció este miércoles que está “bastante claro” que no podrá postularse a un tercer periodo presidencial, pues constitucionalmente está prohibido, pero dejó claro a sus favoritos para los comicios de 2028.

Previo a su viaje en el Air Force One, el mandatario habló sobre su futuro político y dejó a un lado los rumores de pretender concretar un nuevo mandato, aclarando que la ley le impide volver a presentarse.

“Tengo las mejores cifras en las encuestas que haya tenido cualquier presidente en muchos años. Diría que, si lo lees, está bastante claro: no se me permite postularme. Es una lástima. Pero tenemos a mucha gente excelente“, apuntó Trump.

¿Quiénes son los preferidos por Trump para postularse?

La aclaratoria de Trump se produjo después que el lunes el republicano le dijera a los periodistas que le “encantaría” presentarse de nuevo, y agregó que tenía sus “mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo”.

Asimismo, el presidente Trump dio su apoyo a una futura pareja de candidatos para las elecciones de 2028: el actual vicepresidente, JD Vance, como candidato principal, y el secretario de Estado, Marco Rubio, como su compañero de fórmula.

“Creo que si en algún momento formasen un grupo serían imparables”, destacó Trump, quien predijo: “No creo que nadie se presentaría contra nosotros”.

¿Por qué Trump no puede ser candidato de nuevo?

La razón legal es la Enmienda 22 de la Constitución de EE. UU., aprobada en 1951, la cual establece: “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces”.

A pesar de esta regla, algunas personas cercanas a Trump, como el exasesor Steve Bannon, han insinuado que podría haber una manera de sortear esta limitación. Incluso se ha hablado de que Trump se postule como vicepresidente junto a Vance, y que este último renuncie después de asumir el cargo, aunque esto oficialmente no se ha contemplado.

