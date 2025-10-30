Estudiantes de Nueva York tendrán día libre por elecciones y otras fechas clave en noviembre

Con el inicio de noviembre, los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York disfrutarán de un descanso, ya que el martes 4 de noviembre se celebrará el Día de las Elecciones (Election Day) en todo el estado.

Ese día, millones de neoyorquinos acudirán a las urnas para emitir su voto en distintos comicios locales, y por ello, los centros educativos públicos permanecerán cerrados.

De acuerdo a Pix11, el Departamento de Educación de Nueva York (DOE, por sus siglas en inglés) confirmó que todas las escuelas públicas de la ciudad estarán cerradas el martes 4 de noviembre, y las clases se reanudarán el miércoles 5. Como cada año, los edificios escolares se utilizan como centros de votación, por lo que se suspenden las actividades académicas para garantizar un entorno seguro, tanto para los votantes como para los trabajadores electorales.

Cambios en el calendario escolar

Pero el cierre por elecciones no será el único ajuste del mes. Noviembre traerá varias modificaciones en el horario escolar, incluyendo salidas anticipadas y reuniones entre padres y maestros, que forman parte del calendario oficial del DOE y que buscan fortalecer la comunicación entre las familias y los docentes antes del cierre del trimestre de otoño.

De acuerdo con el calendario del DOE, los estudiantes de escuelas primarias tendrán salida 3 horas antes de lo habitual el jueves 6 de noviembre, ya que ese día se llevarán a cabo las conferencias entre padres y maestros durante la tarde y la noche. Estas reuniones ofrecen la oportunidad de que las familias conversen directamente con los maestros sobre el progreso académico, el comportamiento en clase y las metas educativas de cada niño.

Posteriormente, el jueves 13 de noviembre, será el turno de las escuelas intermedias y los programas del Distrito 75, que atienden a estudiantes con discapacidades significativas. Al igual que en primaria, los alumnos de estos centros también saldrán 3 horas antes de las escuelas para permitir el desarrollo de las reuniones familiares en horario vespertino.

Finalmente, el jueves 20 de noviembre, las escuelas secundarias, K-12 y 6-12 también realizarán sus respectivas conferencias entre padres y maestros. En esas fechas, los estudiantes de dichos niveles académicos terminarán la jornada 3 horas antes del horario regular, de modo que el personal docente pueda dedicar la tarde y la noche a las entrevistas con padres y tutores.

Próximo cierre completo: Día de los Veteranos

Además del feriado por el Día de las Elecciones, el próximo cierre completo de las escuelas públicas de Nueva York será el martes 11 de noviembre, cuando se conmemora el Día de los Veteranos (Veterans Day). Esta jornada nacional rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Ese día, no habrá clases en ningún nivel educativo, y las escuelas reabrirán sus puertas el miércoles 12. Algunos distritos escolares suelen aprovechar la fecha para organizar actos conmemorativos o actividades relacionadas con el servicio comunitario, aunque dichas iniciativas varían según cada institución.

Comunicación entre escuelas y familias

El DOE recomienda a los padres y tutores verificar los horarios específicos de cada escuela, ya que las conferencias pueden tener ligeras variaciones dependiendo del distrito o del tamaño del plantel. La información actualizada se puede consultar directamente en el sitio web oficial del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York o en los portales de cada centro escolar.

Estas reuniones periódicas son una parte esencial del sistema educativo, ya que permiten a los padres involucrarse de manera más activa en la educación de sus hijos. A través del diálogo con los maestros, las familias pueden identificar fortalezas, áreas de mejora y estrategias para apoyar el aprendizaje en casa.

En muchos casos, las escuelas ofrecen opciones virtuales o telefónicas para los padres que no pueden asistir en persona, facilitando así una mayor participación. Desde la pandemia, el DOE ha mantenido este formato híbrido con el objetivo de asegurar la comunicación entre docentes y familias sin importar las circunstancias laborales o personales de los padres.

El mes de noviembre marca la recta final del primer trimestre del año escolar, por lo que el DOE considera este periodo crucial para evaluar el progreso académico y reforzar la relación entre el hogar y la escuela. Las conferencias previas a Thanksgiving permiten a las familias conocer los avances de sus hijos antes de las vacaciones y establecer metas conjuntas para el resto del año.

