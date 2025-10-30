George Springer regresará a la acción en el sexto juego de la Serie Mundial

John Schneider, manager de los Toronto Blue Jays, anunció que George Springer, está listo para participar el viernes en el Juego 6 de la Serie Mundial en el Roger Centre de Canadá.

Springer, quien sufrió una distensión muscular en el costado derecho al batear en el Juego 3, estuvo a punto de aparecer en el Juego 5, el miércoles por la noche, comentó Schneider.

“Estuvo muy cerca de jugar”, dijo Schneider el jueves sobre la participación de Springer en el Juego 5, una victoria por 6-1 que le dio a los Blue Jays una ventaja de 3-2 en la serie contra Los Ángeles Dodgers.

“Creo que probablemente podría haber jugado. Estaba considerando qué era lo mejor para él y para el equipo, no sólo si debía jugar de inmediato, sino también cómo se desarrollaría el juego”, comentó el manager.

El toletero de 36 años abandonó el juego inmediatamente después del primer lanzamiento en su turno al bat en la séptima entrada del lunes por la noche. Springer no participó en el Juego 4.

Schneider comentó que Springer había estado físicamente en óptimas condiciones hasta el momento, lo que lo ponía en posición de jugar el viernes, en el que podría ser el juego decisivo.

“Sólo queríamos asegurarnos de que se sintiera cómodo y seguro mañana, y no sólo para un turno al bat, sino para que entrara a competir y se concentrara en el juego”, dijo Schneider.

Springer entrenó en la jaula de bateo y luego en el campo antes del Juego 5. Parecía estar preparándose para entrar como corredor emergente por Bo Bichette en la novena entrada, pero Bichette fue puesto out con un roletazo.

“Estuvo cerca de regresar, listo para entrar, y me alegra que no lo hayamos necesitado y que haya tenido un par de días más”, dijo Schneider. “Ojalá esté listo para jugar el viernes”.

