Gobierno federal ofrecerá ayuda humanitaria a cubanos afectados por el huracán Melissa

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que el gobierno federal enviará asistencia humanitaria al pueblo de Cuba tras los estragos del huracán Melissa, que actualmente está degradado en categoría 2.

“Tras la devastación causada por el huracán Melissa en el este de Cuba, la Administración Trump se solidariza con el valiente pueblo cubano que continúa luchando para satisfacer sus necesidades básicas”, señaló Rubio. “Estados Unidos está preparado para proporcionar asistencia humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales que puedan hacerla llegar de la manera más eficaz a quienes la necesitan.

In the wake of Hurricane Melissa’s devastation of eastern Cuba, the Trump Administration stands with the brave Cuban people who continue to struggle to meet basic needs.



The United States is prepared to provide immediate humanitarian assistance directly and via local partners… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 30, 2025

El reciente anuncio se produce tras un reporte inicial donde se había informado sobre el despliegue de equipos de rescate y asistencia a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, todos ellos damnificados por el ciclón tropical. De momento, no se han detallado los mecanismos logísticos para la coordinación del suministro con las autoridades de La Habana.

Despliegue de ayuda estadounidense “al más alto nivel”

El Departamento de Estado confirmó previamente el amplio despliegue de apoyo, e indicó que la respuesta fue autorizada al más alto nivel.

“El presidente Donald Trump autorizó una respuesta inmediata por parte de Estados Unidos y ordenó al Departamento de Estado que movilizara ayuda para las comunidades afectadas”, señaló un comunicado del Departamento sobre el apoyo a los territorios golpeados.

Un hombre traslada un televisor desde su casa inundada por el huracán Melissa en Santiago de Cuba tras el paso del huracán Melissa el miércoles. (Foto: Ramón Espinosa/ AP)

Caos y devastación dejó el huracán Melissa

El huracán Melissa ha causado una severa crisis humanitaria a su paso por el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes reportó que el fenómeno, que alcanzó una categoría 5 y luego descendió a 2, dejó un saldo trágico. La catástrofe ha resultado en al menos 32 víctimas mortales en la región: veintitrés en Haití, cuatro en Jamaica, cuatro en Panamá y uno en República Dominicana.

En el territorio cubano, el huracán provocó la interrupción del servicio eléctrico para millones de personas, municipios incomunicados por inundaciones y aislamiento, así como la destrucción de viviendas, la anegación de vastos cultivos y cuantiosos daños a la infraestructura. Actualmente, el ciclón avanza hacia Bermudas, donde se pronostica un empeoramiento de las condiciones climáticas en las próximas horas.

Sigue leyendo:

– EE.UU. excluye a Cuba de la ayuda por el huracán Melissa

– Huracán Melissa: daños en Jamaica superan los $22,000 millones

– Huracán Melissa dejó 25 muertos y decenas de desaparecidos a su paso por Haití