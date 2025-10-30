Huracán Melissa se degrada a categoría 2 tras devastar Jamaica y se acerca a las Bermudas

El huracán Melissa, de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que provoque condiciones de huracán durante la noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Melissa seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia Bermudas a lo largo del día.

A las 8:00 a.m., hora local, el centro de Melissa se encontraba a unos 980 kilómetros (605 millas) al suroeste de Bermudas y 295 millas al noreste de las Bahamas centrales, desplazándose hacia el nornoreste a 21 millas.

Huracán Melissa en cifras actuales

El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 105 millas, con rachas más fuertes, y los meteorólogos no prevén cambios significativos en su intensidad durante el día, aunque podría comenzar a debilitarse el viernes.

Los vientos huracanados se extienden hasta 60 millas desde su centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan 195 millas.

El NHC mantiene un aviso de huracán para Bermudas, donde se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen más tarde hoy y que los vientos huracanados azoten la isla durante la noche.

Las lluvias asociadas al sistema podrían dejar hasta 25 milímetros (una pulgada) de acumulación en Bermudas, mientras que en el sureste de las Bahamas los acumulados totales podrían alcanzar hasta 250 milímetros (10 pulgadas) y en el sur de República Dominicana y Haití hasta 1 metro (40 pulgadas), aunque el riesgo de inundaciones comienza a disminuir en esas zonas.

Con información de EFE

