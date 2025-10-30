La autocrítica de Messi: “Estamos en deuda defensiva si queremos ser campeones de la MLS”

En medio de la euforia por haber clasificado a las fases finales y con una victoria ya en el bolsillo en la primera ronda de los playoffs, Lionel Messi ha puesto el foco en la asignatura pendiente del Inter Miami.

El crack argentino, que lidera al equipo en la lucha por el campeonato de la MLS, fue contundente al evaluar el desempeño de las “Garzas” en lo que va de la temporada.

El foco de la crítica, y el área que el equipo debe corregir de inmediato en la eliminatoria de cara al título, es el aspecto defensivo. Messi fue muy claro al expresar el nivel de compromiso que se necesita para aspirar a la gloria: “Estamos en deuda en el trabajo defensivo si realmente queremos ser campeones de MLS.”

La meta de corregir para levantar la copa

El Inter Miami, un equipo que ha demostrado ser letal en el ataque, ha dejado dudas en cuanto a su capacidad para proteger su arco de manera consistente. Messi, consciente de que los errores se pagan caros en los partidos de eliminación directa, subraya la necesidad de ser más fuertes y maduros tácticamente.

Messi anotó dos goles en el primer encuentro de playoffs ante Nashville. Crédito: Marta Lavandier | AP

A pesar de las dificultades y la exigencia física y mental de la temporada, el astro argentino mantiene una visión positiva, valorando el proceso del club en un corto período de tiempo, pero insistiendo en que el máximo objetivo aún está al alcance.

“Obviamente que de poder, podemos, pero no va a ser una cosa fácil, ya tenemos la experiencia del año pasado en donde terminamos primeros en temporada regular y luego en el primer enfrentamiento nos quedamos fuera”, analizó Messi.

El equipo de Mascherano está a solo un triunfo de avanzar a las semifinales de la Conferencia Este. Las declaraciones de Messi funcionan como un ultimátum interno: el talento ofensivo por sí solo no bastará en la fase crucial del torneo.

“Creo que los playoffs son una competición aparte, donde los equipos son diferentes y se cuidan mucho más y estamos atentos a todos los detalles, ya que cualquier situación te puede dejar fuera, pero obviamente que nosotros estamos preparados para competir, lucharla y poder ganarla (la MLS Cup) eso es lo que todos queremos”, sentenció.

La clave para que el Inter Miami levante el trofeo de la MLS Cup, que se disputaría en diciembre, reside en que el plantel asimile y ejecute la exigencia defensiva que su capitán ha marcado públicamente.