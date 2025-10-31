Ex estrella francesa del Real Madrid será jurado del Miss Universo 2025

La próxima edición del certamen Miss Universo 2025 contará con la presencia de una figura inesperada en su jurado: Claude Makélélé, exfutbolista internacional francés y referente indiscutido del deporte, ha sido invitado por el comité organizador para integrar el panel que elegirá a la nueva reina de belleza mundial en la gala que se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

A sus 52 años, Makélélé mantiene una presencia destacada en la esfera pública, pese a que su trayectoria como entrenador no ha alcanzado la misma notoriedad que la que logró como jugador.

Su carrera deportiva lo llevó a defender los colores de clubes emblemáticos como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella y Chelsea, además de alcanzar el subcampeonato mundial con la selección francesa en 2006.

Esta reputación le ha abierto puertas más allá del fútbol, como lo demuestra su reciente convocatoria al jurado de Miss Universo.

Invitación del comité organizador

El comité organizador del certamen expresó su satisfacción por la incorporación del francés a través de un comunicado en su cuenta de Instagram: “Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a Claude Makelele a nuestro comité de selección de la 74ª edición de Miss Universe. Figura emblemática en el mundo del fútbol, el legado de Claude Makelele trasciende el terreno de juego”.

La entidad también destacó los valores que Makélélé aportará al evento: “Claude sigue inspirando a generaciones en el mundo del deporte y más allá. Desde su notable carrera como jugador y entrenador hasta su influencia continua como modelo a seguir a nivel global, encarna la excelencia y la integridad. Nos enorgullece poder contar con su liderazgo y visión para ayudarnos a encontrar a nuestra próxima Miss Universe en Tailandia”.

A nivel internacional, Makélélé disputó más de 50 con la selección de Francia, participando en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. En junio de 2008, tras la eliminación de Francia ante Italia en la Eurocopa, anunció su retiro de la selección junto a Lilian Thuram.

