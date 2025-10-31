FC Barcelona pide la final de la Champions 2029 tras la remodelación del Spotify Camp Nou

El estadio del FC Barcelona, Spotify Camp Nou, no sólo se acerca al tan esperado fin de sus obras de remodelación tras meses de retrasos y dudas sino que ya va anotando citas en su agenda.

El Barça ya anunció que el viernes 7 de noviembre estará operativo para un entrenamiento de puertas abiertas con un aforo para 23.000 espectadores.

Además se conoció que a través de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el FC Barcelona ha solicitado la celebración de la final de la Champions League del año 2029.

La propia UEFA confirmó que había recibido el interés de 15 federaciones miembro para albergar las finales de 2028 y 2029 de la Champions League, la Europa League, la Conference League y la Women’s Champions League y entre ellas aparecía el Spotify Camp Nou.

Competencia directa con Wembley

Las propuestas definitivas deberán presentarse junto con los dosiers de la candidatura antes del 10 de junio de 2026.

El Comité Ejecutivo de la UEFA designará a las federaciones anfitrionas de las ocho finales en septiembre de 2026. El procedimiento de licitación para la selección de las sedes candidatas se inició el 11 de julio de 2025, y el plazo finalizó el 22 de octubre de 2025, hace apenas una semana.

Para entonces, para la celebración de la final masculina, las obras de remodelación del Spotify Camp Nou estarán ya concluidas, cubierta incluida. San Mamés quiere ser la sede de la Champions femenina 2028.

La única sede candidata que separa al Spotify Camp Nou de albergar la final es el emblemático estadio de Wembley, que también ha presentado su solicitud.

También quieren la final del Mundial 2030

El Camp Nou no acoge una final de Champions desde 1999. Entonces, el Manchester United remontó de manera épica al Bayern de Múnich con goles de Sheringham y Solskjaer en el añadido en una de las finales más recordadas de los últimos tiempos.

La ambición del estadio del FC Barcelona no se detiene aquí. Un año después de la solicitud realizada a la UEFA, el Spotify Camp Nou aspira a realizar también la final del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Compite con el Santiago Bernabéu y un estadio de nueva creación en Casablanca por el partido más importante del mundo del fútbol.

Seguir leyendo:

Barcelona anuncia primer evento en el nuevo Camp Nou: entrenamiento abierto el 7 de noviembre

El rey goleador de Europa: Mbappé recibe su primera Bota de Oro con cifras de leyenda

Xabi Alonso asegura que no tomará represalias contra Vinícius