Flamengo y Palmeiras disputarán la séptima final brasileña de Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2025 volverá a tener definición entre clubes brasileños. Flamengo y Palmeiras se verán las caras el 29 de noviembre en Lima, en la que será la séptima final exclusivamente brasileña en la historia del torneo.

Palmeiras protagoniza una remontada histórica

En una noche inolvidable en el Allianz Parque, Palmeiras revirtió el 3-0 sufrido ante Liga de Quito en la ida de semifinales y goleó 4-0 empujado por su hinchada. Los goles fueron obra de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y un doblete de Raphael Veiga —el segundo de penal—, sellando una clasificación épica.

Flamengo cumple y sostiene la ventaja

Un día antes, Flamengo había asegurado su boleto tras empatar 0-0 frente a Racing Club en Argentina, resultado suficiente tras el 1-0 logrado en la ida. El “Mengão” supo resistir y neutralizar a la Academia con una defensa sólida que no dio opciones.

Historial de finales entre brasileños

2005: São Paulo venció 5-1 global a Athletico Paranaense.

2006: Internacional superó 4-3 en la serie al São Paulo.

2020: Palmeiras derrotó 1-0 a Santos en el Maracaná.

2021: Palmeiras venció al Flamengo 2-1 en Guayaquil.

2022: Flamengo se coronó 1-0 ante Athletico Paranaense.

2024: Botafogo levantó su primer título al vencer 3-1 a Atlético Mineiro en Buenos Aires.

La definición entre Flamengo y Palmeiras se jugará el sábado 29 de noviembre en Lima, donde ambos clubes buscarán sumar otra estrella internacional.

