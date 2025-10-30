window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

BOMA, el búho mascota del Mundial Sub-17, que rinde homenaje a Bora Milutinović

El Mundial Sub-17 será el primero en su categoría y en la historia del fútbol en jugarse con 48 selecciones

Mascota oficial del Mundial Sub-17, BOMA.

Mascota oficial del Mundial Sub-17, BOMA. Crédito: FIFA | Cortesía

Avatar de Alfredo Di Cesare

Por  Alfredo Di Cesare

El Mundial Sub-17 se jugará en Qatar del 3 al 27 de noviembre. A pocos días del inicio de esta Copa del Mundo, la FIFA anunció a la mascota oficial del torneo. Se trata de un búho del desierto llamado BOMA y que también sirve como homenaje al legendario Bora Milutinović.

El nombre BOMA significa búho en árabe. La FIFA quiso que la elección de la mascota oficial rindiera homenaje al exjugador y técnico serbio Velibor “Bora” Milutinović, que dirigió a cinco selecciones distintas en Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002.

El búho posee una apariencia similar a la Bora en cuanto al rostro. Luce un plumaje propio de su especie y unas gafas con cristales amarillos como las que usaba el director técnico. Además, posee un jersey promocionado el Mundial Sub-17.

BOMA también luce un atuendo de entrenador, suéter y pantalón a juego y un silbato colgando de su cuello. Según la FIFA, busca “representar a una figura que pasa inadvertida en el fútbol: la del ojeador”.

El seleccionador nigeriano de fútbol, ​​Bora Milutinovic, muestra un amuleto de la suerte tras la victoria de su equipo por 3-2 contra España, en un partido del Grupo D del Mundial de 1998 disputado en el estadio Beaujoire de Nantes, el sábado 13 de junio de 1998. (Foto AP/Lynne Sladky)
El seleccionador nigeriano de fútbol, ​​Bora Milutinovic, muestra un amuleto de la suerte tras la victoria de su equipo por 3-2 contra España, en un partido del Grupo D del Mundial de 1998 disputado en el estadio Beaujoire de Nantes, el sábado 13 de junio de 1998. (Foto AP/Lynne Sladky)

¿Por qué este homenaje a Bora Milutinović?

Después de conducir a cinco selecciones distintas en Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002, Bora se mudó a Qatar para trabajar como consultor y mentor del fútbol qatarí.

El serbio contribuyó en la presentación de la candidatura del país que a la postre organizó el Mundial de 2022. Asimismo, ha ejercido de asesor y embajador de la prestigiosa Academia Aspire, el centro de tecnificación y desarrollo del talento en el que se han formado numerosos campeones de la Copa de Asia de la AFC y jugadores de la selección catarí que hace poco se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Mundial Sub-17 será el primero en su categoría y en la historia del fútbol en jugarse con 48 selecciones. El torneo jugará del 3 al 27 de noviembre en el complejo Aspire Zone de Doha.

