BOMA, el búho mascota del Mundial Sub-17, que rinde homenaje a Bora Milutinović

El Mundial Sub-17 se jugará en Qatar del 3 al 27 de noviembre. A pocos días del inicio de esta Copa del Mundo, la FIFA anunció a la mascota oficial del torneo. Se trata de un búho del desierto llamado BOMA y que también sirve como homenaje al legendario Bora Milutinović.

El nombre BOMA significa búho en árabe. La FIFA quiso que la elección de la mascota oficial rindiera homenaje al exjugador y técnico serbio Velibor “Bora” Milutinović, que dirigió a cinco selecciones distintas en Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002.

El búho posee una apariencia similar a la Bora en cuanto al rostro. Luce un plumaje propio de su especie y unas gafas con cristales amarillos como las que usaba el director técnico. Además, posee un jersey promocionado el Mundial Sub-17.

BOMA también luce un atuendo de entrenador, suéter y pantalón a juego y un silbato colgando de su cuello. Según la FIFA, busca “representar a una figura que pasa inadvertida en el fútbol: la del ojeador”.

El seleccionador nigeriano de fútbol, ​​Bora Milutinovic, muestra un amuleto de la suerte tras la victoria de su equipo por 3-2 contra España, en un partido del Grupo D del Mundial de 1998 disputado en el estadio Beaujoire de Nantes, el sábado 13 de junio de 1998. (Foto AP/Lynne Sladky)

Introducing BOMA™, the Official Mascot of the #U17WC 🦉🇶🇦 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 30, 2025

¿Por qué este homenaje a Bora Milutinović?

Después de conducir a cinco selecciones distintas en Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002, Bora se mudó a Qatar para trabajar como consultor y mentor del fútbol qatarí.

El serbio contribuyó en la presentación de la candidatura del país que a la postre organizó el Mundial de 2022. Asimismo, ha ejercido de asesor y embajador de la prestigiosa Academia Aspire, el centro de tecnificación y desarrollo del talento en el que se han formado numerosos campeones de la Copa de Asia de la AFC y jugadores de la selección catarí que hace poco se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Mundial Sub-17 será el primero en su categoría y en la historia del fútbol en jugarse con 48 selecciones. El torneo jugará del 3 al 27 de noviembre en el complejo Aspire Zone de Doha.



Sigue leyendo:

· Maple, Zayu y Clutch: FIFA da a conocer las nuevas mascotas del Mundial 2026

· Gianni Infantino anuncia intención de organizar Mundial en Bolivia

· FIFA abre nueva venta de boletos para el Mundial 2026: precios, fechas y cómo inscribirse