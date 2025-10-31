Gemini 3 llegará a fin de año: qué se espera del nuevo modelo de IA

Google ha confirmado oficialmente que Gemini 3, la próxima gran actualización de su modelo de inteligencia artificial (IA), llegará a finales de 2025.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet y matriz de Google, anunció la noticia tras ofrecer los resultados trimestrales de la compañía. También detalló que la nueva versión del modelo se encuentra en su fase final de desarrollo.

Según datos oficiales, la app Gemini ya cuenta con más de 650 millones de usuarios activos, una cifra que supera con creces los 500 millones que Google esperaba alcanzar en octubre.

Cuándo llega Gemini 3

Aunque Google no ha revelado una fecha exacta, todo apunta a que Gemini 3 podría ver la luz entre noviembre y diciembre de 2025, coincidiendo con el lanzamiento de su antecesor.

Gemini 2 fue presentado el 11 de diciembre de 2024 y es muy probable que la compañía repita la estrategia: primero para los suscriptores premium y posteriormente para el público general, ya a comienzos de 2026.

Qué se espera de la nueva IA de Google

Debes sabver que Google no ha revelado detalles específicos sobre las nuevas capacidades del modelo, sin embargo, las expectativas son altas.

Según reseña Hipertexual, fuentes cercanas al proyecto señalan que Gemini 3 ofrecerá un salto importante en velocidad, precisión y calidad de respuesta, superando las limitaciones de Gemini 2.5 y acercándose al rendimiento de modelos como ChatGPT-5.

También se espera que la nueva versión mejore la comprensión contextual y la generación de contenido multimedia, incluyendo imágenes y videos de mayor resolución y en menor tiempo de procesamiento.

Incluso, podría ofrecer una experiencia más fluida en tareas complejas como la programación, la investigación o la creación de textos especializados.

Gemini 3 no solo funcionará como chatbot. Google planea integrar su nueva IA en múltiples productos, desde Android Auto y los altavoces Nest, hasta los móviles con Gemini Live.