Si quieres mantener tu casa con un aroma agradable, no te sientas en la obligación de comprar productos químicos o aromatizantes artificiales. Para tu sorpresa: una simple mezcla de cáscaras de limón con laurel puede ser la solución.

Además de perfumar los espacios de tu hogar, hervir limón con laurel ofrece múltiples beneficios para el ambiente y bienestar.

El limón es conocido por su capacidad para eliminar malos olores, gracias a sus propiedades antibacterianas y desodorizantes, mientras que el laurel aporta un toque herbal que genera sensación de calma y bienestar. Asimismo ayuda a ahuyentar insectos como mosquitos o moscas.

En este sentido, cuando combinas ambos ingredientes, logras un efecto doble: refrescar el ambiente y crear un repelente natural de ciertas plagas.

Para qué sirve hervir cáscaras de limón con laurel

Aromatiza los ambientes: deja un olor fresco, cítrico y duradero sin necesidad de aerosoles

deja un olor fresco, cítrico y duradero sin necesidad de aerosoles Repele insectos: su aroma combinado mantiene alejados a mosquitos y bichos molestos

su aroma combinado mantiene alejados a mosquitos y bichos molestos Promueve la relajación: el vapor con notas cítricas y herbales ayuda a reducir el estrés y la ansiedad

el vapor con notas cítricas y herbales ayuda a reducir el estrés y la ansiedad Neutraliza olores fuertes: elimina los rastros de comida, humedad o encierro

Así debes prepararla:

Coloca agua en una olla y ponla al fuego hasta que hierva

Añade las cáscaras de 1 o 2 limones y 3 o 4 hojas de laurel

Deja que siga hirviendo a fuego bajo durante 10 a 15 minutos

Retira del fuego y deja que el vapor aromático se esparza por tu hogar

Esta “infusión” es perfecta para aromatizar la cocina, el baño o cualquier espacio cerrado. Incluso, puedes reutilizar los ingredientes si aún conservan su aroma.

Pero ojo, evita hervir por demasiado tiempo para que la mezcla no adquiera un sabor o olor amargo. En el caso de que resulte muy fuerte para tu nariz, agrega canela o clavos de olor al agua y suavizarás el aroma.