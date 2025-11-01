Golazo de Messi no evitó la derrota del Inter Miami y jugará un tercer partido en los playoffs ante Nashville

El Inter Miami de Lionel Messi cayó este sábado 2-1 en la cancha del Nashville SC y tendrá que disputar un tercer y definitivo partido en la primera ronda de playoffs de la MLS.

El inglés Sam Surridge, con un penalti en el minuto 9, y Josh Bauer (45′) anotaron los goles locales mientras Messi (90′) descontó en una espectacular jugada individual.

Nasvhille empató así 1-1 en el global de esta eliminatoria al mejor de tres partidos, que se definirá en el desempate del 8 de noviembre en el estadio del Inter.

Nasvhille con goles en el primer tiempo

El partido inició con todo y el local encontró mal acomodado a Inter en defensa y Sam Surridge quedó frente a frente con el arquero Rocco Ríos Novo y al intentar eludirlo chocaron y el árbitro decidió cobrar el penal. El propio delantero inglés cambió la pena máxima por gol a los 8 minutos y abrió el marcador.

Can't start any better, @NashvilleSC!



Sam Surridge buries the penalty to open the scoring in Game Two.



📺 Apple TV: https://t.co/FYH8mmrG9k // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/JMN22QELMm — Major League Soccer (@MLS) November 1, 2025

Messi estuvo a punto de empatarlo cinco minutos más tarde, tras un rebote largo del arquero ante una estirada de Luis Suárez, pero la pelota se le fue apenas desviada.

La visita continuó buscando el empate y estuvo muy cerca de lograrlo con Allende tras un centro de Jordi Alba, pero su estirada en el área chica se fue por un costado.

Cuando llegaba el final del primer tiempo, Nashville pegó nuevamente. Córner desde el costado izquierdo, Zimmerman la peina al medio y Josh Bauer la empujó para el 2-0.

ADVANTAGE DOUBLED. ⚡️



Josh Bauer slides it home for @NashvilleSC just before the break! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/SvRKtXRQ8R — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2025

Messi con otro golazo

Para la segunda mitad, poco sucedió, con un equipo de Miami que no tuvo su mejor noche y chocó con una férrea defensa rival.

Además, el local tuvo algunas opciones de liquidar pero no estuvo fino en la definición.

Sobre el cierre del encuentro llegó una emoción y no podía ser otro que Lionel Messi, quién conectó con Rodrigo De Paul, enganchó en el área de derecha al centro y sacó un remate muy potente que se clavó en el ángulo para el 1-2.

NOT. OVER. YET.



Messi strikes to pull one back! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/o6vAOEvBAj — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2025

Las Garzas intentaron hasta el último instante, pero se quedaron con las manos vacías y todo se definirá en un tercer partido, que se jugará el sábado 8 de noviembre, a jugarse en el Chase Stadium de Miami..

Seguir leyendo:

NYC FC cayó en penales y deberá ganar en Charlotte para avanzar a semifinales de la MLS

Messi lidera de forma absoluta la ofensiva de la MLS con cifras récord

Lamine Yamal anunció su ruptura con Nicki Nicole: “No ha sido por ninguna infidelidad”