NYC FC cayó en penales y deberá ganar en Charlotte para avanzar a semifinales de la MLS

El New York City FC (NYC FC) empató 0-0 en los noventa minutos frente al Charlotte FC en el Yankee Stadium.

One game to decide it all. pic.twitter.com/Ud9FXatdOM — New York City FC (@newyorkcityfc) November 1, 2025

Como la serie de playoff se juega al ganador de dos de un máximo de tres partidos y el martes ganó NYC 0-1, se fueron a lanzamientos desde punto penal para determinar a un vencedor.

Los neoyorquinos perdieron 6-7 por lo que habrá tercer partido el próximo viernes en el Bank of America Stadium de Charlotte.

El arquero Kristijan Kahlina se vistió de héroe en la tanda de penales, al taparle el séptimo tiro al atacante argentino Agustín Ojeda.

KAHLINA SENDS THE SERIES BACK TO CHARLOTTE!



ONE. GAME. ALL.@CharlotteFC // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/Ncc3Npi7l2 — Major League Soccer (@MLS) November 1, 2025

La serie da un boleto a la semifinal de la Conferencia del Este de la MLS, donde enfrentará a quien triunfe entre Chicago y Philadelphia.

NYC FC ganó 1-0 el primero duelo ante Charlotte FC

El segundo gol del costarricense Alonso Martínez en playoffs ayudó al NYC FC a convertirse en el primer equipo visitante en ganar en cualquiera de las primeras siete series al mejor de tres de esta ronda.

El New York City dominó el partido antes del descanso, con más tiros a puerta que su rival y dominando en todas las facetas del juego.

Tras una pérdida de balón del Charlotte en su propio campo, Andrés Perea, del NYC FC, estuvo a punto de adelantar a los visitantes cuando su disparo se estrelló contra el larguero en el minuto 31. Tres minutos después, Martínez rompió la defensa con una espectacular jugada individual que acabó en el 1-0 definitivo.

La defensa del Charlotte fue débil mientras el costarricense recortaba desde la derecha y finalmente se internaba en el área. Aun así, su control fue excelente: filtró el balón entre las piernas del defensor Adilson Malanda y definió con precisión, superando a Kristijan Kahlina y colándose por el segundo palo.

