Una princesa mexicana canta y patina en el espectáculo “Disney on Ice”

El invierno llega antes de tiempo al Prudential Center de Newark este fin de semana con el regreso de Disney On Ice: Jump In!, una producción que combina la magia, la nostalgia y la emoción del patinaje artístico con las historias que todos aman.

Este sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el escenario se transformará en un mundo donde más de 50 personajes icónicos de Disney cobran vida a través de música, luces, acrobacias y sonrisas. Y entre el elenco de patinadores destaca una artista latina, Anahí Cruz Pablos, patinadora mexicana que interpreta a dos heroínas inolvidables, Jessie, de “Toy Story”, y Mérida, de “Valiente”.

“Trabajar para Disney siempre fue un sueño que tuve desde pequeña. Llevo ya tres años y medio con la compañía y sigue siendo igual de mágico que el primer día. Poder llamar mi pasión mi trabajo es algo que agradezco todos los días”, dijo Cruz Pablos.

Regresan los clásicos de “Frozen”, “Encanto”, “Zootopia”, “La Sirenita” y el desfile de las princesas Disney con sus canciones más queridas./Foto: Feld Entertainment

Nacida en Guadalajara, Anahí Cruz Pablos comenzó a patinar a los nueve años en un país donde el hielo no es precisamente común.

“El patinaje sobre hielo no es muy popular en México, pero tuve una maestra increíble que me inspiró. Ella hacía espectáculos en todo el mundo y me abrió los ojos a esa posibilidad. A los 16 años ya estaba trabajando en mi primer espectáculo profesional, y después de graduarme de la universidad supe que quería regresar al mundo del show, pero esta vez con Disney”, comentó la patinadora.

Desde entonces, su vida ha sido una mezcla de disciplina, viajes y sueños cumplidos. En “Jump In!”, la nueva producción de Disney On Ice, Anahí abre el espectáculo con el personaje de Jessie. “Ese momento es mi favorito. Jessie es un personaje lleno de energía y carisma. Cuando salgo al hielo y escucho los gritos de los niños, ver sus caritas felices… eso me llena de energía. Es una sensación que no se puede describir”, explicó.

Esta edición de Disney On Ice está llena de sorpresas y números inéditos. Es el único lugar donde se podrán ver en vivo a los nuevos personajes de “Moana 2” e “Inside Out 2” antes de sus estrenos en el cine. Además, regresan los clásicos de “Frozen”, “Encanto”, “Zootopia”, “La Sirenita” y el desfile de las princesas Disney con sus canciones más queridas.

Los personajes de la película “Encanto” también son parte del show./Feld Entertainment

El espectáculo también incluye un preshow navideño, donde los personajes de “Frozen” Olaf, Anna y Elsa invitan a los asistentes a cantar y celebrar antes de que comience la función.

“Cada función es mágica. No solo para los niños, sino también para nosotros. Ver sus risas, sus gritos, cómo se emocionan… eso nos alimenta el alma. Y lo más bonito es que no solo cumplimos los sueños de los niños, también los nuestros. De pequeña soñaba con ser una princesa de Disney, y ahora puedo serlo sobre el hielo. Es una profesión hermosa”, contó Cruz Pablos.

Con acrobacias aéreas, coreografías impresionantes y efectos visuales que transforman la pista en océanos, castillos y galaxias, “Jump In!” es una experiencia que reúne a generaciones enteras.

“Los adultos también se divierten muchísimo. Todos terminan cantando, riendo, recordando su infancia. Es una experiencia que une a las familias”, agregó la patinadora.

En detalle:



Qué: Disney On Ice: Jump In!

Cuándo: Del 29 de octubre al 2 de noviembre

Dónde: Prudential Center, Newark, NJ

Entradas disponibles en: DisneyOnIce.com o en la taquilla del lugar.