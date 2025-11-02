Jonrón de Will Smith le dio la Serie Mundial a Dodgers sobre Blue Jays

Los Angeles Dodgers repitieron como campeones de la Serie Mundial, al vencer 5-4 a los Toronto Blue Jays en el séptimo juego disputado en el Roger Centre de Canadá.

¡LOS DODGERS SON LOS CAMPEONES DE LA #WORLDSERIES 2025! ⭐ pic.twitter.com/jLsThceiDv — MLB Español (@mlbespanol) November 2, 2025

Los Dodgers vinieron de atrás para coronarse por segunda temporada consecutiva, después que llegaron perdiendo al octavo inning 2-4. Pero Max Muncy con jonrón solitario empezó la remontada para los dirigidos por Dave Roberts.

¡Max Muncy acerca a los Dodgers en la pizarra con un jonronazo! pic.twitter.com/uddoTXC87W — MLB Español (@mlbespanol) November 2, 2025

Los Blue Jays estuvieron a sólo dos outs de ser campeones de la Serie Mundial, pero un jonrón de los Dodgers por parte del venezolano Miguel Rojas les quitó la posibilidad de ganar.

MIGUEL ROJAS DICE QUE TODAVÍA QUEDA MUCHO JUEGO. 😱



Jonrón en la 9na entrada para empatar el juego. #WorldSeries pic.twitter.com/VzxGm5jb2r — MLB Español (@mlbespanol) November 2, 2025

En la entrada número 11 llegó un cuadrangular en solitario de Will Smith que le dio la ventaja a los angelinos. Smith conectó su segundo jonrón de la postemporada este 2025. De esta forma se concretó el final de la Serie Mundial dándoles el título a los Dodgers.

¡WILL SMITH LE DA LA VENTAJA A LOS DODGERS EN LA 11ma ENTRADA! pic.twitter.com/PaT7ce38X9 — MLB Español (@mlbespanol) November 2, 2025

Blue Jays picaron adelante

Bo Bichette protagonizó un momento histórico en el partido más importante de su vida, conectando un jonrón de tres carreras contra Shohei Ohtani en el Juego 7 de la Serie Mundial la noche del sábado.

El batazo de 442 pies desató la euforia en el Rogers Centre y provocó la salida de Ohtani, dándole a los Azulejos una ventaja de 3-0 en la tercera entrada, en su búsqueda por conseguir su primer título de Serie Mundial desde 1993.

¡BO BICHETTE! ¡JONRONAZO DE 3 CARRERAS EN TORONTO! pic.twitter.com/6ejrHqESSd — MLB Español (@mlbespanol) November 2, 2025

Los primeros diez pasos de Bichette fuera del cajón de bateo fueron un paseo tranquilo, admirando su hazaña antes de lanzar el bate al suelo y comenzar a trotar lentamente hacia la línea. Aquejado por un esguince en la rodilla izquierda que lo obligó a perderse siete semanas antes de regresar para la Serie Mundial, Bichette quizás haya protagonizado uno de los momentos más importantes en la historia de los Azulejos.

Pelotazo a Andrés Giménez provocó conato de bronca

En el cierre de la cuarta entrada, Justin Wrobleski se enfrentaba al venezolano Andrés Giménez. En conteo de 1-2, el zurdo de los Dodgers le hizo un pitcheo pegado al torpedero de los Azulejos, un bateador zurdo, para poner la cuenta en 2-2. Con el siguiente envío, una recta de cuatro costuras de 96.4 millas por hora, Wrobleski le dio un pelotazo en la mano derecha a Giménez.

El infielder de Toronto reaccionó enojado, voceándole a Wrobleski antes de caminar hacia la primera base. Se subieron los ánimos en ese momento, con gritos y movimientos de tinte agresivo. Se vaciaron rápidamente ambos dugouts y ambos bullpens, con intercambios de palabras y un ligero contacto físico en el cuadro interior y en la frontera con los jardines.

Se vaciaron las bancas en el Juego 7 de la #WorldSeries. pic.twitter.com/eHqdYqorcx — MLB Español (@mlbespanol) November 2, 2025

Después de unos minutos, se calmó la situación y el siguiente bateador, George Springer, llegó a la caja de bateo. Ante el segundo pitcheo de Wrobleski, Springer disparó un fuerte rodado de 98.8 mph directo hacia el lanzador. La pelota rebotó en el cuerpo del serpentinero y resultó ser un sencillo, el tercer imparable en igual número de turnos de Springer hasta ese momento.

Ernie Clement histórico para Dodgers

Con su sencillo frente a Tyler Glasnow en la sexta entrada del Juego 7 de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Azulejos el sábado, Ernie Clement llegó a 29 imparables en la postemporada del 2025, empatando el récord de todos los tiempos para una sola época de playoffs/Serie Mundial del cubano Randy Arozarena, de los Rays del 2020.

Más adelante, en el octavo capítulo, Clement rompió el récord con un doble frente al derecho Emmet Sheehan, su trigésimo hit desde el inicio de los Azulejos en los playoffs.

¡Histórico! Ernie Clement se convierte el jugador con más hits (30) en una #Postseason.👏 pic.twitter.com/QsP5vUbY5y — MLB Español (@mlbespanol) November 2, 2025

A Clement y Arozarena les sigue nada más y nada menos que el dominicano Guerrero, quien lleva 28 en la postemporada.

Además de quebrar la marca de inatrapables, Clement llegó a 13 partidos consecutivos de esta postemporada bateando de hit, desde el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Marineros.

Como si eso fuera poco, los 10 juegos de múltiples hits de Clement también son la mayor cantidad en una sola postemporada.

