Joven neoyorquino vuelve a casa luego que un juez decidiera que su detención por parte del ICE fue ilegal

Un adolescente neoyorquino volvió a casa el viernes luego de pasar casi tres meses arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Louisiana, después de que un juez federal ordenara su liberación.

ICE había arrestado al joven hispano pese a que contaba con un estatus legal que lo protegía de la deportación, el juez, designado por el presidente Donald Trump, denominó su detención como “ilegal”.

Carlos Guerra León, de 18 años, cuyo caso fue reportado en principio por New York Focus, tiene el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ), una protección para niños inmigrantes que han sufrido de abuso o negligencia.

En el gobierno del expresidente Joe Biden, los beneficios del SIJ eran considerados automáticamente para la Acción Diferida, un tipo de protección contra la deportación que también les permite pedir permisos de trabajo. Por su parte, la administración republicana suspendió formalmente la concesión de la Acción Diferida a los beneficiarios del SIJ en el mes de junio, pero la revocó para aquellos como el joven en cuestión, que ya contaban con esa protección.

A menos que el gobierno de Trump ponga fin a su Acción Diferida, el ICE no puede deportar a Guerra León, escribió un juez de distrito, Terry Doughty en su decisión.

A federal judge ordered ICE to release Carlos Guerra Leon after three months in detention in Louisiana. He arrived home to Rockland County on Friday.



“I feel like it’s a dream,” his mother said. https://t.co/lmozxSUDyv — New York Focus (@nysfocus) November 1, 2025

El jueves en la tarde, el juez mencionado decidió que el ICE debería liberar al joven hispano de su custodia “inmediatamente”. No obstante, cuando sus abogados llegaron esa noche al Centro Correccional de la Parroquia de Jackson, los agentes les dijeron que no tenían conocimiento de la orden y que no liberarían a Guerra León fuera del horario normal de liberación.

En tanto, los juristas trataban de comunicarse con los abogados de ICE, el personal del centro les solicito que abandonaran la prisión, de acuerdo con una solicitud judicial de emergencia presentada por los abogados. Loa funcionarios locales de ICE también les notificaron a los abogados del adolescente que no habían recibido la orden judicial.

El hispano pudo abandonar el centro de detención poco después de las 8:00 de la mañana del viernes. Perdió el vuelo que sus abogados le habían reservado para el mediodía del viernes, pero consiguió otro para el mismo día.

Guerra León no es único joven de Nueva York con estatus de SIJ arrestado por el gobierno de Trump. Un estudiante de 20 años de Suffolk County Community College, también con estatus de SIJ, fue deportado a Colombia. La semana pasada, el ICE detuvo a un adolescente de 16 años de El Bronx con estatus SIJ en medio de un control rutinario en Manhattan.

El estado de Nueva York alberga a más de la quinta parte de todos los solicitantes del SIJ, más que cualquier otro estado, informó New York Focus.

Una demanda colectiva federal que impugna la decisión de la administración republicana de poner fin a la Acción Diferida para las personas con SIJ se encuentra actualmente pendiente en el Distrito Este de Nueva York. Aquellos con SIJ que no pueden obtener la Acción Diferida no pueden trabajar legalmente y son más vulnerables a las detenciones y la deportación.

El fallo del caso de Guerra León se suma a una creciente cantidad de decisiones de tribunales federales que ordenan al ICE liberar a personas con estatus que las protege de la deportación. Durante el segundo mandato de Trump, las autoridades de migración han estado arrestando a personas con estatus de Acción Diferida, rompiendo con precedentes de larga data.

La liberación de Guerra León garantiza “que el Gobierno se adhiera a sus propias leyes” y evita “detenciones innecesarias”, explicó Doughty.

Los abogados del joven aseguraron que creen que esta orden judicial representa por primera vez que un juez del Distrito Oeste de Louisiana considera si una persona con Acción Diferida puede ser arrestada. La sentencia es particularmente significativa porque el distrito alberga de los centros de detención de ICE más grandes de EE.UU. y el aeropuerto con mayor número de vuelos de deportación del país.

“Esta resolución aclara por completo el significado de la concesión de la acción diferida”, declaró Bridget Pranzatelli, abogada del National Immigration Project. “Cuando una persona tiene la Acción Diferida, no puede ser deportada y, por lo tanto, no puede ser detenida”.

Sigue leyendo: