Marco Rubio desmiente que EE.UU. planee bombardear instalaciones militares en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmintió el viernes que Estados Unidos esté preparándose para bombardear instalaciones militares en Venezuela y cuestionó al Miami Herald por haber escrito “una historia falsa”. Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump también lo había negado.

“Tus ‘fuentes’, que afirmaban tener ‘conocimiento de la situación’, te engañaron para que escribieras una historia falsa”, escribió Rubio en la red social X aludiendo a la noticia publicada por el Miami Herald.

El citado medio reportó este viernes, junto al The Wall Street Journal, un posible ataque estadounidense en Venezuela citando “fuentes con conocimiento de la situación”.

Pero mientras que The Wall Street Journal matizó que “el presidente no ha tomado una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra”, el diario de Miami sostuvo que los ataques desde el aire podrían ocurrir “en cuestión de días o, incluso, horas”.

Trump negó estar considerando atacar Venezuela cuando viajaba a bordo del Air Force One y fue consultado por las informaciones publicadas por estos medios.

“No, no son verdad”, respondió.

De llevarse a cabo, los ataques supondrían una escalada de las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro después del despliegue militar en el Caribe y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas con drogas y se dirigen hacia Estados Unidos.

Your “sources” claiming to have “knowledge of the situation” tricked you into writing a fake story https://t.co/YCIVkZaTiz — Marco Rubio (@marcorubio) October 31, 2025

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 15 ataques letales contra supuestas narcolanchas que han dejado hasta 61 muertos.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá a la resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.

Sigue leyendo:

• Ofensiva de EE.UU. en el Caribe pone en jaque a Maduro y tensiona la relación con la región

• Al menos tres muertos tras reciente ataque de EE.UU. contra presunto barco con drogas en el Caribe

• Hegseth habla de tres “narcoterroristas” muertos en nuevo ataque en aguas del Caribe