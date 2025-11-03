Aaron Judge en la Liga Americana y Juan Soto en la Liga Nacional entre los finalistas al MVP de MLB

Los Angeles Dodgers ya fueron coronados como bicampeones de la Serie Mundial, y la temporada muerta de MLB ya está oficialmente en plena marcha.

Este lunes, las Ligas Mayores y la Asociación Americana de Escritores de Béisbol (BBWAA) revelaron los candidatos finales a quedarse con los premios de ‘Jugador Más Valioso’ (MVP), el Cy Young, Mánager del Año y Novato del Año, tanto en la Liga Americana como en la Nacional.

Los ganadores de cada premio serán anunciados durante la semana del 10 de noviembre, comenzando con el Premio Novato del Año.

La MLB dio a conocer los finalistas del MVP, CY Young, Manager del Año y Novato del Año de esta temporada 🎖️.



¿Quién se llevará los premios en cada liga? 🤔. pic.twitter.com/asAQpEYtdh — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) November 4, 2025

Aaron Judge firme candidato al MVP de la Americana

Como ya se conocía, en el joven circuito, los favoritos terminaron siendo Aaron Judge, quien buscará su tercer galardón tras los ganados en 2022 y 2024, y Cal Raleigh, quien buscará el primero tras el extraordinario desempeño en 2025, con varios récords de jonrones alcanzados, con el dominicano José Ramírez incluido en la conversación.

Aaron Judge: Luego de ser reconocido como el JMV del Joven Circuito en el 2022 y 2024, Judge tuvo otra destacada campaña en el 2025. El cañonero de Nueva York superó los 50 vuelacercas (53) por cuarta vez en su carrera, encabezó la Americana en carreras (137) y boletos negociados (124) y encabezó las Grandes Ligas en cada estadística de la línea ofensiva (.331/.457/.688). También fue el líder de MLB tanto en bWAR (9.7) como fWAR (10.1), ayudando a los Yankees a asegurar uno de los Comodines.

Cal Raleigh: El receptor tuvo un 2025 inolvidable, convirtiéndose en el séptimo jugador (10ma ocasión) en sacudir 60 bambinazos en una misma temporada. Encabezó la Liga Americana con 125 empujadas, registrando OPS de .948 y OPS+ de 169. El hecho de que logró todo eso mientras jugó más de 1,000 entradas detrás del plato y brindó una excelente defensa, hacen de su campaña mucho más impresionante. Raleigh, quien rompió el récord de jonrones para un catcher y bateador ambidiestro, fue clave para que Seattle conquistara su primer título divisional desde el 2001.

José Ramírez: El dominicano, uno de los productores más consistentes en todo el béisbol, registró su segunda temporada consecutiva 30-40 en el 2025, terminando con 30 cuadrangulares, 44 estafadas y una línea ofensiva de .283/.360/.503 (OPS+ de 137) a lo largo de 158 partidos con Cleveland, que borró una desventaja de 15.5 juegos para conquistar la Central de la Americana. El antesalista jamás ha sido reconocido con el JMV, pero ha estado entre los primeros seis en las votaciones siete veces, y este año marcó su cuarta vez entre los tres primeros.

Juan Soto en la Liga Nacional

En la Nacional, por su lado, Shohei Ohtani es el gran favorito que busca el cuarto galardón en su carrera (tercero seguido), que lo dejaría por detrás de Barry Bonds (7) como el segundo mayor ganador, y competirá con Kyle Schwarber y Juan Soto.

Shohei Ohtani: El japonés es el favorito para llevarse su tercer Premio JMV consecutivo y su cuarto en cinco años, que lo colocarían en histórica compañía junto a Barry Bonds como los únicos que han sido reconocidos JMV cuatro veces en la historia de MLB y los únicos jugadores en llevarse tres JMV de manera consecutiva. La superestrella de Los Ángeles regresó como lanzador y bateador por todo lo alto este año. Como bateador, Ohtani tuvo promedio de .282 con 55 vuelacercas, 20 estafadas, 102 impulsadas, 146 anotadas (líder en MLB) y OPS de 1.014 (líder en la Nacional). Como pitcher, registró efectividad de 2.87 con 62 ponches en 47 episodios a lo largo de 14 aperturas.

Kyle Schwarber: Es un finalista para el JMV por primera vez tras guiar a los Filis al título del Este de la Nacional con sus tablazos. Schwarber ganó su segunda corona de jonrones en el Viejo Circuito con una marca personal de 56, uno más que Ohtani y encabezó las Mayores con 132 remolcadas. Schwarber recibió votos para JMV en cada una de sus cuatro temporadas en Filadelfia, en las que lleva la mayor cantidad de bambinazos (187) entre los jugadores de la Nacional.

Juan Soto: En su primera campaña con los Mets, el dominicano es un finalista para el JMV por tercera vez en su carrera, junto al 2024 en el Joven Circuito con los Yankees y el 2021 en el Viejo Circuito con los Nacionales. Este año, Soto alcanzó marcas personales con 43 cuadrangulares y encabezó la Nacional con 38 bases robadas — más del triple de su anterior marca personal (12). Soto también terminó con 105 impulsadas, 120 anotadas, encabezando las Grandes Ligas con 127 boletos negociados y la Nacional con porcentaje de embasarse de .396.

Seguir leyendo:

Mets sin cerrador: Boricua Edwin Díaz se convierte en agente libre tras activar su cláusula de salida

Mexicano Fernando Valenzuela entre candidatos de la nueva boleta del Comité al Salón de la Fama

Tres venezolanos, un dominicano y un hondureño entre los ganadores del Guante de Oro de la MLB 2025