Cristiano Ronaldo reabre el debate: “¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo” [Video]

El debate que ha dividido al fútbol moderno durante más de una década volvió a estallar. Cristiano Ronaldo, actual figura del Al-Nassr, adelantó una parte de su entrevista con el periodista inglés Piers Morgan, en la que toca un tema inevitable: la comparación con Lionel Messi.

Cuando Morgan planteó la famosa pregunta: “Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?”, el astro portugués no dudó ni un segundo en defender su legado:

“¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

Fiel a su personalidad competitiva y ambición constante, CR7 volvió a dejar claro que se considera uno de los mejores futbolistas de la historia, no solo por títulos y goles, sino por su mentalidad ganadora. Su frase, directa y sin filtros, promete reabrir una discusión que parecía apagada tras el paso de ambos a ligas fuera de Europa.

Cristiano reveló que es multimillonario hace muchos años

Cristiano también aprovechó la conversación para hablar sobre los rumores que lo colocan como el primer deportista multimillonario del planeta. Entre risas y con total naturalidad, respondió:

“Eso no es cierto, me convertí en multimillonario hace muchos años (risas)”.

Con ello dejó ver que ni la presión mediática ni la obsesión con los números le quitan el sueño. La seguridad con la que se expresa demuestra que su figura trasciende el fútbol y se mantiene como una marca global sin comparación.

Otro momento clave llegó cuando Morgan mencionó los comentarios de Wayne Rooney, quien afirmó recientemente que Messi es superior. Lejos de entrar en polémicas o resentimientos, el portugués fue categórico:

“No me supone ningún problema”.

Ese temple es el reflejo de un deportista que entiende que su carrera ya está escrita en los libros de oro. Las opiniones externas no cambian su historia, ni su hambre competitiva.

La entrevista completa será publicada el 4 de noviembre, y todo indica que habrá más titulares que darán mucho de qué hablar.

