El puerto HDMI ARC de tu TV es un tesoro oculto: para qué sirve

Si le das la vuelta al televisor y te encuentras con una fila de puertos HDMI, pero uno de ellos añade “ARC”, tienes un tesoro oculto que necesitas saber cómo aprovechar al máximo. Incluso, el “eARC” es una versión mejorada.

Aunque probablemente no lo sabías, este pequeño puerto tiene un superpoder que puede transformar por completo tu experiencia audiovisual en casa.

¿Qué es el HDMI ARC y por qué no es un simple puerto más?

El HDMI ARC (Audio Return Channel), o Canal de Retorno de Audio, permite que el sonido no solo entre al televisor, sino que también salga de él hacia una barra de sonido, un home theater o cualquier equipo de audio externo.

En otras palabras: convierte el cable HDMI en una vía de doble sentido.

Antes de que existiera el ARC, si veías Netflix o YouTube directamente en tu TV y querías escucharlo en tu equipo de sonido externo, debías usar un cable óptico adicional. Con ARC, esa complicación desaparece. Todo se resuelve con un único cable HDMI que transmite tanto la imagen como el audio en ambas direcciones. Un alivio visual para evitar el lío de cables.

Luego llegó el eARC (Enhanced Audio Return Channel), una versión mejorada del ARC que amplía sus capacidades. Si ARC es una calle doble, eARC es una autopista.

Gracias a su mayor ancho de banda, eARC puede manejar formatos de audio de alta calidad y sin comprimir, como Dolby Atmos, DTS:X o Dolby TrueHD. Esta tecnología está pensada para los equipos de sonido más avanzados, brindando una experiencia envolvente y hasta tridimensional.

Además, eARC resuelve uno de los problemas más frecuentes del entretenimiento en casa: el desfase entre labios y audio, conocido como lip-sync. Con eARC, la sincronización entre imagen y sonido es automática y fluida.

Puede que tu TV tenga varios puertos HDMI, pero solo uno contará con esta capacidad específica. Si no está a la vista, puedes consultar el manual del modelo.