Eugenio Derbez divide opiniones con su disfraz de Donald Trump en Halloween

Este Halloween 2025, Eugenio Derbez volvió a hacer una de las cosas que mejor sabe: tomar un tema caliente, envolverlo en humor y soltarlo en redes sociales.

El actor y comediante compartió en su cuenta de Instagram una foto de su peculiar disfraz que simulaba que Donald Trump lo cargaba. La divertida ilusión óptica provocó polémica y toda clase de mensajes en línea.

Como era de esperase, el internet hizo lo suyo. En cuestión de minutos, los comentarios se dividieron con algunos usuarios que aplaudieron el ingenio, la intención y el valor de meterse con uno de los personajes más polémicos del mundo.

“Sigue siendo mi ídolo Derbez”, “Sea lo que sea, tú eres ciudadano y es tu derecho tener tu opinión amigo, siempre serás mi comediante favorito” y “La gente diciendo “te van a quitar la visa”… ja ja no saben que Derbez se hizo ciudadano desde el 2017… me río doble, una por la ignorancia de la gente y la otra por el buen disfraz”.

Sin embargo, también hubo otros que vieron el disfraz como una falta de respeto, provocación o simple búsqueda de atención.

“Que falta de educación”, “No tienes que estar de acuerdo con nuestro presidente, pero debes respetar. ¡Solo digo!”, y “No me parece divertido el disfraz”, fueron algunos de los mensajes en la publicación que ya acumula más de 209 mil likes.

Para quienes siguen de cerca la carrera del comediante, tal vez conocen que el disfraz que decidió utilizar este año no fue tan “casual” como pudiera parecer, ya que Eugenio Derbez ha sido una de las voces mexicanas más críticas de las políticas migratorias impulsadas durante la administración Trump.

Durante las pasadas redadas que realizó ICE en Los Ángeles contra migrantes, el actor utilizó sus redes para defender a la comunidad latina y denunciar abusos de autoridad.

“No somos criminales; somos seres humanos, personas trabajadoras que hacemos todo lo posible para mantener a nuestras familias. Tratarnos así no solo es injusto, es inhumano” escribió Derbez en una historia de Instagram.

