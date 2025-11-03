Jóvenes superan en cifras a votantes mayores en últimos días de votación anticipada para la alcaldía de NY

En estos últimos días de votación anticipada en la ciudad de Nueva York, los pertenecientes a la Generación Z y los Millennials superaron en grandes cantidades a sus contrapartes mayores en las urnas, una nueva encuesta sobre las elecciones a la alcaldía mostró que el exgobernador Andrew Cuomo redujo la ventaja que domina Zohran Mamdani.

Las generaciones más jóvenes, que respaldaron abrumadoramente a Mamdani en las primarias, predominaron ante los neoyorquinos de 50 años para adelante todo el fin de semana, pero algunos especialistas en el tema dijeron que los resultados no son tan sorprendentes, ni necesariamente malos para Cuomo.

Desde el viernes hasta el domingo 2 de noviembre, cerca de 186,843 personas entre los 18 y los 49 años emitieron su voto, en comparación con los 148,462 votantes mayores de 50 años, de acuerdo con los datos de la Junta de Educación de la ciudad.

El candidato demócrata atrajo una participación histórica en las elecciones primarias que le ayudó a arrebatarle la nominación demócrata a Cuomo, quien nunca recuperó del todo el favor de las generaciones más jóvenes luego de su mala gestión durante la pandemia de la covid-19 y las diferentes acusaciones de agresión sexual presentadas en su contra.

No obstante, el analista de Gotham Polling Stephen Graves, declaró que, pese a la mayor participación de votantes jóvenes, es posible que el día de las elecciones atraiga a un público más grande.

“Definitivamente, hay más gente a la que prestar atención el día de las elecciones, lo cual es bastante común. Durante las primarias, hubo una baja participación de los votantes mayores de 50 años, probablemente porque hacía un calor infernal”, expresó Graves.

“Los más jóvenes estaban ahí fuera. Creo que lo que veremos es que los jóvenes voten anticipadamente, así que no es una gran sorpresa que la votación anticipada tienda a ser entre los más jóvenes que la del día de las elecciones. Y, obviamente, los votantes jóvenes benefician a Mamdani”.

Mamdani, de 34 años, se hizo con un grupo de seguidores por medio de su campaña diseñada alrededor de las tendencias online inteligentes y un trabajo de campo presencial en los distritos de la Gran Manzana.

Su campaña se entendió más allá de la ciudad de Nueva York, pero tuvo dificultades para ganarse a un público mayor que se mostraba receloso ante sus políticas liberales, incluyendo promesas como la de congelar los alquileres.

Grave lanzó una predicción de que el voto total podría superar los 2 millones por primera vez desde el año 1969, cuando John Lindsay logró ganar su controvertida reelección a pesar de perder las primarias republicanas y optó en ese entonces presentarse como liberal.

Para cuando terminó la votación anticipada el domingo en la noche, más de 730,000 ciudadanos de Nueva York había acudido a las urnas.

De acuerdo con Graves, si más de dos millones de personas emiten su voto, esto podría favorecer a Cuomo, informó New York Post.

“A medida que aumenta la participación, la tendencia se vuelve más moderada y atrae a los independientes”, dijo el analista.

“Eso beneficia a Cuomo porque se estaba volviendo más independiente, mientras que la gran mayoría de los votantes de Mamdani eran demócratas”, explicó Graves, antes de señalar que el socialdemócrata aún podría ganar solo con el voto de los seguidores de su partido.

Por su parte, Evan Roth Smith, encuestador de Slingshot Strategies, indicó que el voto de las generaciones más jóvenes ya no es determinante para el éxito o el fracaso de la campana de Mamdani.

“El aumento de la participación de los votantes jóvenes es sin duda positivo para Zohran, pero ahora depende menos de ellos para ganar que en las primarias. Sin embargo, mantener esa participación será decisivo para que supere el 50% de los votos”, declaró Smith.

La votación anticipada terminó un día después de que un sondeo de AtlasIntel mostrara que Mamdani, quien había disfrutado de una ventaja de dos cifras por mucho tiempo, aventajaba a Cuomo por tan solo 6.6 puntos a tres días de las elecciones.

