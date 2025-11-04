AP: Abigail Spanberger gana la gobernación de Virginia y le arrebata el control a los republicanos

La excongresista demócrata Abigail Spanberger se impuso este martes en las elecciones para gobernador de Virginia, derrotando a la actual vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, según proyecciones de la agencia Associated Press.

Con su victoria, los demócratas recuperan el control de la mansión del gobernador en un estado clave del este de Estados Unidos.

De acuerdo con AP, Spanberger superó con holgura a Earle-Sears, quien no logró obtener el respaldo del presidente Donald Trump y fue ampliamente superada en recaudación de fondos.

La campaña demócrata se centró en temas de gestión pública, educación y estabilidad económica, en un estado donde el peso del cierre del Gobierno federal y los recortes de personal impulsados por Trump afectaron de manera significativa a miles de trabajadores públicos, indicó la agencia.

Información en desarrollo…

