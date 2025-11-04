Trump arremetió contra judíos de Nueva York que voten por Mamdani: los llamó “estúpidos”

El presidente Donald Trump llamó “estúpidos” a los votantes judíos que voten por Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, a quien el mandatario republicano calificó de “antisemita declarado y probado”.

“¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani, un antisemita declarado y probado, es una persona estúpida!”, escribió Trump en su red social Truth.

Mamdani, un legislador estatal de origen ugandés y religión musulmana, destaca por sus duras críticas a Israel y a su ofensiva militar en Gaza.

Sus declaraciones le han valido rechazo de parte de sectores judíos de Nueva York, una comunidad que mantiene fuertes lazos con el Estado israelí.

El candidato, sin embargo, también ha denunciado una ola de ataques antimusulmanes en su contra, impulsados en gran medida por figuras conservadoras que cuestionan su lealtad al país, recordó The Hill.

Según The Hill, las tensiones religiosas y políticas que rodean a Mamdani se han intensificado a medida que aumentan los delitos de odio antisemitas en la ciudad.

Aunque la mayoría de los judíos neoyorquinos suelen votar por el Partido Demócrata, encuestas recientes muestran que menos de un tercio planea apoyar a Mamdani en los comicios de este martes, de acuerdo con el medio.

El exgobernador Andrew Cuomo, quien compite como independiente tras perder frente a Mamdani en las primarias demócratas, fue criticado por comentarios considerados islamófobos durante una entrevista en el programa Sid & Friends in the Morning de WABC.

En esa ocasión, Cuomo mencionó los ataques del 11 de septiembre al hablar sobre la posibilidad de que Mamdani llegara al cargo, y el locutor Sid Rosenberg respondió que el candidato “aplaudiría” un atentado similar.

Cuomo rió ante la frase, lo que desató una ola de indignación.

Mamdani respondió y calificó los comentarios del exgobernador como “simplemente repugnantes”, recordó The Hill.

Trump, por su parte, ha mantenido un discurso constante en el que asocia al Partido Demócrata con el antisemitismo. En entrevistas de campaña, afirmó que los judíos que votan por demócratas “odian su religión” y “deberían avergonzarse”.

Sigue leyendo:

• Voto hispano en Nueva York: ¿dónde se concentra?

• Elecciones en NYC: cuáles fueron los gastos totales de campaña de Mamdani, Sliwa y Cuomo

• Mamdani votó en Queens y no por el Partido Demócrata; Cuomo sufragó en Manhattan; todos siguen en campaña