House of Domes presenta cocina toscana con una visión contemporánea
El nuevo restaurante italiano se suma a la oferta del South Village de Manhattan
La escena gastronómica del South Village de Manhattan suma una nueva joya: House of Domes, un espacio que celebra la esencia de la cocina toscana con una visión contemporánea.
Este nuevo concepto del AMZ Group —liderado por Sammy V. Gashi junto al Chef Vilfrid Hodoj, quien llega con experiencia en La Giostra (Florencia), Duomo 51 y Ramerino Italian Prime— abrió en Charlton Street con la intención de ofrecer una experiencia cálida, sofisticada y accesible.
Al ingresar, una terraza-bar cubierta por una cúpula de vidrio marca el comienzo de un recorrido pensado para socializar, con buena coctelería y opciones ligeras para acompañar. Más adelante, el comedor principal se ilumina naturalmente gracias a una segunda cúpula que se alza sobre el centro del salón, creando un entorno íntimo y relajado donde la decoración —madera oscura, tonos verde bosque y una cuidada selección de mobiliario— rinde homenaje a los paisajes toscanos y sus características colinas cubiertas de cipreses.
Una imponente pared de vinos exhibe parte de su amplia colección, ideal para maridar cada plato, y un salón privado con espacio para 18 invitados hace del lugar un punto idóneo para celebraciones exclusivas.
En la cocina, Hodoj apuesta por la autenticidad sin complicaciones: ingredientes frescos, pastas hechas diariamente y sabores que nacen de la tradición pero se interpretan con una sensibilidad actual. Su menú comienza con preparaciones que resaltan producto y técnica, desde carpaccios ligeros y coloridos hasta mejillones al vino blanco con ajo y perejil que llegan acompañados de pan tostado con mantequilla.
Las ensaladas suman frescura con combinaciones como arúgula con calamar, vegetales con mozzarella o betabel con cítricos y almendras. Luego llegan las pastas artesanales que definen la propuesta: fettuccine con ragú de cordero braseado lentamente, pici en salsa de tomate y ajo con pecorino romano o linguine con una mezcla de mariscos que puede disfrutarse también en versión de salsa roja.
La experiencia continúa con platos fuertes que abarcan delicias como un jugoso corte NY Prime con salsa de trufa y hongos, pollo con pera caramelizada y pecorino, salmón a la parrilla acompañado de verduras y limón o una tradicional Milanesa de ternera con arúgula, tomates y Parmigiano-Reggiano. El cierre queda a cargo de clásicos italianos reconfortantes como panna cotta con frambuesa, cheesecake de ricotta o crème brûlée.
Para acompañar, la carta de vinos destaca etiquetas italianas y californianas —con especial protagonismo para Toscana— mientras que la mixología se mueve entre favoritos atemporales como Martinis y Manhattans y creaciones originales que suman carácter, como un cóctel ahumado llamado Midnight Smoke o el vibrante Queen of Hearts con notas frutales y un toque picante.
Más allá de la cena, House of Domes también abre para desayuno, almuerzo y brunch de viernes a domingo, posicionándose como un punto de encuentro versátil donde siempre hay un buen momento para llegar.
House of Domes está ubicado en el 66 Charlton St., New York, NY 10014. Reservaciones: www.houseofdomesnyc.com