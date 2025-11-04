Mamdani votó en Queens y no por el Partido Demócrata; Cuomo sufragó en Manhattan; todos siguen en campaña

Andrew Cuomo, Zohran Mamdani y Curtis Sliwa cierran hoy su lucha electoral por convertirse en el 111er alcalde en la historia de Nueva York, luego de una costosa campaña feroz y llena de sobresaltos que incluyeron la renuncia a la reelección del actual alcalde Eric Adams.

Todos los candidatos siguen en campaña activa, contrario a la lógica que en otros países impide hacerlo cuando los electores están votando.

Cuomo, ex gobernador demócrata y ahora candidato independiente a la alcaldía de Nueva York apoyado por el mandatario Donald Trump, ejerció su voto esta mañana en High School of Art and Design en Midtown East, Manhattan.

Mamdani sufragó en Frank Sinatra High School en Queens, a donde llegó tomado de la mano de su esposa, Rama Duwaji. Aunque votó por sí mismo, no lo hizo en la casilla del Partido Demócrata sino en la del Working Families Party, confirmó su equipo de campaña, resaltó New York Post.

Allí declaró que votaría a favor de las propuestas que también están en la boleta electoral para agilizar los proyectos de vivienda asequible y transfieren parte del poder de aprobación del Ayuntamiento a la alcaldía. Se trata de una cuestión sobre la que el candidato demócrata había evitado pronunciarse, comentó The New York Times.

El republicano Sliwa ya había ejercido el voto anticipado en el Upper West Side de Manhattan, y esta mañana fue visto en la escuela secundaria Christopher Columbus, en el barrio Parkchester de El Bronx, saludando electores junto a la concejala Kristy Marmorato.

Los centros electorales están abiertos hasta las 9 p.m. en los cinco condados. Puede consultar su lugar de votación aquí.

